Budućnost reprezentacije ovisi o HNL-u, a mladih je sve manje

Prošli tjedan Barcelona je od Ajaxa kupila 21-godišnjeg veznog igrača Frenkija de Jonga. Nadareni veznjak do ljeta ostaje na posudbi u Ajaxu, a španjolski mediji su požurili pronaći mu mjesto u postavi, i pronašli ga tako što bi 30-godišnji Ivan Rakitić mogao otići u novi klub. Navodno je za našeg reprezentativca zainteresiran Chelsea.

Iako je na špekulacije odmah reagirao Barcelonin trener Ernesto Valverde poručivši kako je Rakitić važan igrač za njegovu momčad, a odmah potom i predsjednik Jordi Bartomeu najavom razgovora s Rakitićem oko produženja ugovora koji istječe u ljeto 2021. godine te naravno i veće plaće, priča se zakotrljala... Naš proslavljeni reprezentativac Mario Stanić smatra kako će uz želje Chelsea i Barcelone, ipak biti ključno ono što želi sam Rakitić.

Rakitić odavno nije običan igrač

- Da će se Barcelona riješiti Rakitića kako bi otvorila mjesto nekome drugome je špekulacija jer za kvalitetnog igrača uvijek ima mjesta. Pogotovo za Rakitića koji je odavno izašao iz okvira običnog igrača. On je u top klasi onih koji sami odlučuju o svojoj sudbini, i klubu u kojem žele igrati - smatra Stanić, koji tvrdi da za razliku od NBA lige, u kojoj se na prste jedne ruke mogu nabrojati igrači koji se mogu usprotiviti odluci vlasnika i ne pristati na trade, u nogometnom svijetu stvari stoje posve drugačije.

- U nogometu još uvijek igrači i menadžeri odlučuju hoće li ili neće prihvatiti ponudu i otići u drugu sredinu, jednako kako i hoće li ostati u klubu koji ih na silu namjerava zadržati - kaže Stanić.

Zlatko Dalić, smatra Stanić, sjajno vodi reprezentaciju.

- Ostao je za kormilom reprezentacije unatoč brojnim unosnim ponudama, a on dobro zna na koga i koliko može računati. Naravno, ništa nije vječno, sigurno da će Dalić morati posegnuti za osvježenjima, jer ovoj reprezentaciji treba malo svježe krvi, što se uostalom i potvrdilo u zadnja dva ogleda Lige nacija protiv Španjolske i Engleske.

Svi izbornici prije ili kasnije nađu se u toj situaciji, Dalić dobro poznaje karaktere i profile igrača, a pokazao je uvođenjem Ćalete – Cara, Vlašića, Brekala... da ima hrabrosti povući takve poteze.

Dok su svi gledali Pjacu, Vlašić je 'eksplodirao'

- Puno je interesantnih mladih igrača, no na žalost javnost i mediji se fokusiraju na imena, umjesto na trenutnu formu. Nacija je primjerice puno očekivala od Alena Halilovića, a nisu vodili računa o njegovoj formi i igrama u klubovima. Prije godinu dana svi su bili fokusirani na Marka Pjacu, a u međuvremenu je Nikola Vlašić u odnosu na njega napravio ogroman iskorak, i to u ligi koja je kod nas relativno nepoznata i slabije praćena nego tkzv. Lige petice. Kvaliteta izbornika je da to prepozna i složi momčad od igrača koji su u datom trenutku u najboljem stanju, bez obzira na ime, na klub, na image u javnosti...

Nakon ruskog srebra uslijedilo je bolno triježnjenje, ''šestica'' protiv Španjolske i ne pretjerano uspješan nastup u Ligi nacija.

- Ne bih se složio da se dogodilo nešto loše, da smo, kako se kaže, udarili glavom u zid. Dobro se sjećam, puna tri mjeseca nakon '98 ja nisam mogao doći sebi. U Rusiji je bilo veliko emocionalno i fizičko pražnjenje da se ne bi osjetilo na igračima i na momčadi, koja je izgubila i nekoliko vrlo važnih igrača. Samo onoga tko to nije prošao mogao je iznenaditi pad koji se dogodio na početku Lige nacija, pogotovo jer mi nismo reprezentacija koja redovito igra polufinala i finala velikih natjecanja.

Stanićeva ocjena je da je Liga nacija poslužila svrsi te da to i nije bilo baš tako loše.

- Nakon te nesretne utakmice protiv Španjolaca mi smo se digli, odigrali smo nekoliko solidnih utakmica, dali prigodu mladima... Teško je u tom trenutku nešto više napraviti. Izbornik je svjestan što će se dogoditi, ali nema previše mogućnosti nešto napraviti... To su procesi koji se događaju u sportu, poraze treba shvatiti kao sastavni dio sporta, i iz njih učiti. Problem je što smo mi kao nacija skloni ekstremima, kod nas se nakon euforije u Rusiji padne u depresiju nakon onog poraza od Španjolske.

S time se mora baviti HNS

Situacija s mladim igračima je za sada povoljna, no ako se nastavi s ovakvom devastacijom HNL-a, odlascima mladih igrača i angažmanom prevelikog broja stranaca, ne piše nam se dobro.

- To je nešto čime bi se trebao baviti HNS. Puno puta sam upozoravao na taj problem, da nemamo jasnu viziju i strategiju, da ne otvaramo prostor domaćim mladim igračima, da više ne proizvodimo kao nekad..., ali što to vrijedi kad nitko ne sluša i ne čuje. Ako Dinamo i Hajduk mogu proizvoditi i plasirati mlade igrače, onda valjda mogu i ostali. I ne treba posebno velika pamet da se zaključi kako je na primjer Hajduk najviše zaradio na igračima iz svoje škole i iz bazena Dalmacije, a ne na strancima. Ili da je najviše reprezentativaca došlo iz Zadra i zadarskog zaleđa. Matematika i statistika su vrlo egzaktni... Umjesto da se hrvatski nogomet etablira kao prepoznatljiva nogometna škola, poput recimo Nizozemske, mi se gubimo zbog sitnih interesa nekih klubova i managera i forsiramo osrednje strance.

Za Stanića nema dileme do kada će ta praksa trajati.

- Dokle god ovako dobro ide reprezentaciji, svi će biti veseli i zadovoljni. Problem će se pojaviti ako reprezentacija ne bude na ovoj razini, ako se dogodi samo jedno ispadanje u kvalifikacijama, sve će se urušiti kao kula od karata. Umjesto da na tome radimo sada, kad smo na vrhu, kad ima novca, kod nas se događa suprotno. Sve se pokriva velikim uspjehom reprezentacije, a u tišini se mijenjaju i prilagođavaju pravila u pola sezone, po potrebi nekih klubova, a liga nam ima sve manje domaćih igrača. A da ih ima, vratili bi se i gledatelji...

S druge strane, interes za hrvatskim nogometašima sve je veći, pogotovo u Premiershipu.

Hrvatska je nogometna nacija

- Nema tu nikakvih misterija, osnova svega je da se Hrvatska kao nogometna nacija isprofilirala kvalitetom. Mi smo se izbrendirali kao nogometna nacija, SP je to dodatno potvrdilo, a svi ti igrači koje oni traže su ostavili traga. Ne zaboravimo koliko nas je igralo u Premiershipu, od Bilića, Bokšića, Bišćana, Kranjčara, Modrića, Ćorluke, Lovrena..., ne zaboravimo pobjede nad Englezima, ne zaboravimo ni Slavena Bilića koji je uspješno vodio West Ham...

Dinamo je na Otok plasirao brojne igrače, evo, Hajduk je nakon Pašalića i Vlašića, pa posredno i Lovre Kalinića, u Premiership plasirao mladog Palaversu.

- U kontekstu nogometnog ludila i plesa milijuna svi se okreću mlađim igračima i pokušavaju što prije napraviti transfer, reagirati prije nego li drugi reagiraju. U tom smislu treba promatrati i sve navedene transfere, pa i Palaversin. Nije on ni prvi ni zadnji talentirani mladi igrač koji će potpisati ugovor s velikanom poput Cityja, ali ovaj dogovor je poseban po tome što će mladi igrač ostati na Poljudu još godinu dana, pomoći Hajduku, ali i sebi. Lakše će prebroditi taj šok transfera u vrhunski klub, što je i normalno. On je još mlad, treba još puno rada i iskustva da postane pravi igrač, daj Bože jednoga dana i igrač za City, jer rijetki su oni koji su već u tim godinama – gotovi igrači.

Bjelici i Dinamu svaka čast

Najveće je pitanje hoće li se i kako HNL prilagoditi promjenama na nogometnom tržištu, mogu li i dalje u njemu stasavati mladi igrači koji će sutra pomoći i reprezentaciji.

- Ključ svega je podizanja kvalitete lige, kako kroz infrastrukturu, tako i kroz broj domaćih igrača. Osijek, Rijeka, Gorica, Slaven, Lokomotiva moraju se podići, moraju raditi s mladima, jer bez jakog ritma natjecanja i konkurencije, bez kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, nema ni mogućnosti stvaranja velikih igrača. HNL se digao u zadnje vrijeme, neke stvari su se pomakle, ali ne onoliko koliko bi trebalo, niti se na tome sustavno radi.

Dinamo je ove sezone napravio veliki iskorak, napravili su sjajan posao u Europi.

- Bjelica i stožeru svaka čast na tome kako su promarširali kroz skupinu Europske lige, ne vjerujem da su oni, pa ni igrači ni navijači, očekivali ovako nešto. Možda su priželjkivali i nadali se, ali sigurno nisu mogli očekivati da će izrasti u momčad koja može ugroziti bilo kojeg protivnika. Objektivno, mogu i više od ovoga, pogotovo ako nastave dobro igrati i ako ih ždrijeb pomazi...