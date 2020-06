Bugari: Dimitrov nije kriv za zarazu, sve je krenulo iz beogradskog noćnog kluba

RAT HRVATA I SRBA PROTIV DIMITROVA, stoji u bugarskim medijima koji pokušavaju opravdati svog tenisača govoreći da on nije krivac za koronu u Zadru, ali da mu to sada Srbi i Hrvati nameću na leđa

<p>Bugarski mediji ljutiti su na odnos na koji Hrvati i Srbi spominju Grigora Dimitrova, njihovog tenisača koji je na zadarskom izdanju Adria Toura testiran pozitivno na korona virus. Njihov 24časa piše da se Dimitrov gotovo sigurno nije zarazio u svojoj domovini, u gradu Haskovo, kako mnogi sumnjaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>"Zaraza tenisača, a onda i epidemija koja će buknuti u Zadru, najvjerojatnije je krenula na zabavi u beogradskom klubu <strong>Lafayette</strong>, s kojeg su se pojavile fotografije tipičnog balkanskog slavlja. Ondje se nisu poštovale nikakve zdravstvene mjere. A, uostalom, kao ni nakon toga u Zadru", piše 24časa.</p><h2>'Balkanski rat protiv Dimitrova'</h2><p>"Pričom da se Dimitrov zarazio prije tih turnira hrvatski i srpski mediji žele opravdati rizično ponašanje svojih tenisača i gledatelja na turnirima u tim zemljama i zato su protiv našeg tenisača pokrenuli hibridni balkanski rat", kažu i pritom opravdavaju svoga tenisača fotografijom s njegovim obožavateljem - Sašom Katevom - koji se s njim fotografirao prije tjedan dana.</p><p>"Pričekao sam ga nakon treninga kako bih ga zamolio za fotografiju i popričao s njim. Upravo to smo i uradili, a nakon što sam doznao da je Grigor pozitivan na Covid-19, a s obzirom i na to da smo se zagrlili prilikom fotografiranja, i ja sam se testirao i nalaz je negativan", ispričao je za bugarske novinare Katev.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: Party u Beogradu</p><p>Na kraju su bugarski novinari dodali i kako je Katev tek jedan od petorice obožavatelja koji su bili u kontaktu s Dimitrovim. Svima su, navodno, nalazi negativni. Ipak, još sedam osoba koje su bile tada s njim u kontaktu nalazi se u samoizolaciji.</p><p>Podsjetimo, nakon saznanja da je<strong> Grigor Dimitrov </strong>pozitivan na virus, finale Adria Toura u Zadru je otkazano, a svi koji su bili u kontaktu s bugarskim tenisačem su podvrgnuti testiranju. Novak Đoković je to odbio napraviti u Zadru već je sa svojom obitelji otišao u Beograd gdje su se odmah podvrgnuli testovima, a onda su došli rezultati i srpski tenisač je pozitivan na korona virus!</p><p>Pozitivan nalaz na korona virus nakon naprasno prekinutog turnira na Višnjiku imali su samo hrvatski reprezentativac <strong>Borna Ćorić</strong>, Dimitrovljev trener <strong>Christian Groh</strong> i kondicijski trener Novaka Đokovića <strong>Marco Panichi, </strong>a potom su supružnici Đoković došli na tu listu.</p>