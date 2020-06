Mama Đoković u šoku: Jedva su dočekali! Očito im Novak smeta

Majka najboljeg svjetskog tenisača negativna je na korona virus, kao i njeni unuci, a za sina kaže: To su samo neki repovi korone koji nisu tako jaki kao na početku

<p>Pljušte reakcije sa svih strana i dan nakon što je najbolji svjetski tenisač <strong>Novak Đoković</strong> (33) objavio da je pozitivan na korona virus nakon dva tjedna igranja tenisa i druženja s brojnim poznatima na Adria Touru u Beogradu i Zadru.</p><p>Novakov otac Srđan u <a href="https://www.24sata.hr/sport/novaku-nije-dobro-dimitrov-je-nanio-stetu-i-hrvatskoj-i-srbiji-701557" target="_blank">intervjuu za RTL</a> ispričao se i uperio prstom u Bugarina <strong>Grigora Dimitrova</strong> koji se nije testirao iako je nekoliko dana bio loše, a onda je javio da je pozitivan iz Monaka tik pred finale turnira.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković pozitivan na koronu </strong></p><p>Majka <strong>Dijana</strong>, porijeklom Hrvatica iz Vinkovaca, emotivno je doživjela cijelu situaciju i pokušala je smiriti tenzije oko sina i snahe Jelene.</p><p>- Svi se osjećamo dobro, pa i njih dvoje. To što je Novak pozitivan ne znači da je bolestan. On je mlad i zdrav čovjek pa to lakše podnosi - rekla je Dijana Đoković za <a href="https://www.blic.rs/zabava/dijana-djokovic-majka-korona-novak-djokovic/mjws6n1" target="_blank">Blic</a> i dodala:</p><p>- Uostalom, mislim da je ovaj virus pri kraju pa su ovo samo neki repovi korone koji nisu tako jaki kao na početku. Zato se oni i osjećaju dobro, kao i mi.</p><p>Bez obzira na to što se osjeća dobro, odlučila se testirati, kao i cijela obitelj.</p><p>- Mi smo se testirali jer smo bili tamo, ali smo negativni, kao i djeca, i ona su negativna. Svi se osjećamo dobro i svima želimo dobro zdravlje - kaže Dijana.</p><p>Osvrnula se i na napise u svjetskim medijima i prozivke o odgovornosti za organizaciju takvog turnira dok je zaraza korona virusom opet buknula i u ovom dijelu Europe.</p><p>- Strašno i prestrašno je to što pišu, ali na to smo navikli. Kao da su jedva dočekali. Njima očigledno Novak smeta - zaključila je Dijana Đoković.</p>