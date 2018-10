Bugarski reper napisao pjesmu u čast fantastičnog Mbappéa

Kylian Mbappé postao je pravi hit u nogometnom svijetu. Prvo je mladi Francuz sve fascinirao u dresu Monaca i PSG-a, a onda se pokazao i na najvećoj mogućoj pozornici, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. I tamo je pokazao o kakvoj klasi se radi te odveo svoju momčad do titule nakon 20 godina. Toliko je dobar, da je čak i napisana pjesma u njegovu čast.

Bugarski reper Fyre nije uspio odoljeti te je napisao pjesmu o Kylianu. U spotu su izvođači obučeni u obilježja PSG-a, a pojavljuju se i driblinzi i golovi mladog virtuoza.

- Kylian Mbappé, mladi prvak Kylian Mbappé. Moćan kao Kylian Mbappé. On napravi sve što obeća, on ide preko granica, ruši sve pred sobom - dijelovi su to zarazne pjesme koja ulazi u uho, a posvećena je zvijezdi francuske nogometne reprezentacije.

Pjesma je objavljena prije dva mjeseca, no i dalje je hit jer je Mbappé u "svemirskoj" formi. Zabio je Kylian čak četiri gola u derbiju francuske Ligue 1 protiv Lyona u pobjedi od 5-0. Uspio je zabiti četiri gola u 13 minuta.