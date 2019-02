Bukić: Sad mi Srbi govore da nije bio ultimatum nego molba

U Zagrebu se osjećam ugodno kao kod kuće. Kamo god sam u Hrvatskoj odlazio na utakmice, nikad nisam imao neugodnosti.

Tako nam je Miloš Ćuk, srpski vaterpolski reprezentativac iz Mladosti, odgovorio nakon incidenta u Splitu i huliganskog napada na trojicu igrača Crvene zvezde. No nije htio komentirati stav srpskog saveza i prijetnje srpskih klubova da ne žele igrati u Dalmaciji.

- Zahvalan sam navijačima Mladosti na podršci koju nam daju tijekom cijele ove sezone kao i suigračima u klubu koji su me prihvatili. Ni s kim od suigrača iz reprezentacije koji igraju u Partizanu ili Zvezdi nisam bio u kontaktu ovih dana pa ne znam kako se osjećaju. Ali sport bi trebao biti tu da spaja, a ne razdvaja. Nadam da će ovo ostati izolirani incident koji će biti sankcioniran i kao takav poruka svima da ovo ponašanje nije dopušteno. Incidenti se događaju, svugdje u svijetu, potrebno ih je osuditi i spriječiti. Volio bih svijet u kojem će svi biti sigurni bez obzira na to kakav dres nosili, kojim jezikom pričali i odakle dolazili - dodao je Ćuk.

Ni nakon što su hrvatski i srpski vaterpolski savez izmijenili priopćenja, nije se smirila situacija u Regionalnoj ligi. Dapače, nema naznake da će se nešto uskoro promijeniti. Srbi su se postavili ultimativno, ne žele igrati u Splitu, niti 200 kilometara od Splita, Hrvati su odgovorili da ne pristaju ultimatume, da se incident dogodio van bazena ili službenog boravka vaterpolista Zvezde te da su incident odmah osudile sve relevantne institucije, od klubova, preko saveza do premijera Plenkovića.

- Nije nam jasno koji su ciljevi srpskog saveza, zbog čega dižu ovaj incident na toliku razinu, pogotovo jer se radi o izoliranom huliganskom napadu koji nema veze sa sportom, koji se nije dogodio na bazenu, u hotelu ili na putovanju... - kazao nam je tajnik HVS-a Renato Živković i dodao kako su oni sve rekli u priopćenju.

- Ne znam što bismo više dodali. Bavimo se sportom, trenutno smo okupirani organizacijom brojnih događanja, među ostalim i utakmice Svjetske vaterpolo lige sa Srbijom, koja se igra 12. ožujka u Sisku. I jedni i drugi smo se plasirali u završncu Europa kupa koji se igra u Zagrebu 5.-7. travnja, tijekom koga će biti i izvlačenje skupina za SP u Koreji...

Javio se i izvršni direktor HVS-a Perica Bukić:

- U komunikaciji smo s kolegama iz srpskog saveza, dogovaramo sastanak UO Regionalne lige na kome bismo trebali vidjeti kako dalje, obzirom da je liga u tijeku i da je želimo završiti na normalan način. Sastanak bi se trebao održati u ponedjeljak, još ne znamo gdje, u Beogradu ili Zagrebu... Ono što se dogodilo, dogodilo se, ne može se ispraviti, ali moramo vidjeti kako dalje, žele li oni igrati ligu, i na koji način... - kazao nam je Bukić i dodao:

- Čuli smo se danas, oni su mi kazali kako su poslali molbu za odigravanjem utakmica najmanje 200 kilometara od Splita, da to nije bio ultimatum, ja sam im rekao da to nisam tako doživio.... Rekao sam im da možemo razgovarati, ali ne preko medija, jer to nije partnerska komunikacija. Oni imaju svojh stav, mi svoj stav, trebamo sjesti i vidjeti kako riješiti problem... Svih 10 naših prvoligaša je u Regionalnoj ligi, nama je to u sportskom smislu kvaliteta više, te i te kako ima smisla, ali naravno, ne pod svaku cijenu. Mi smo od LEN-a tražili da se u ligu uključe i Mađari, ali nisu nam dopustili, valjda misleći da bi ta liga kvalitetom ugrozila Ligu prvaka.

Ono što je važno naglasiti je da će HVS na sastanku zadržati stav koji su artikulirali u priopćenju.

- Nama su bitni stavovi klubova, i u skladu s njihovim stavovima ćemo i razgovarati. Mi smo nudili Zvezdi da utakmicu s Mormarom odigraju odmah drugi dan u Šibeniku, ali oni su odbili jer su imali probem s ta tri igrača, koji nisu bili spremni igrati. To mogu razumjeti, ali sve ovo što se događalo nakon toga ne, to baš i nema previše smisla – zaključio je Bukić.

U Regionalnoj ligi na početku nisu igrali srpski klubovi, sve se čini da će tako biti i u bliskoj budućnosti...