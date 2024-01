Buljan: Beckenbauer me volio zbog jednog razloga, čak me i pozvao na svoj 50. rođendan

Franz Beckenbauer preminuo je u nedjelju u 79. godini, a tijekom blistave karijere igrao je s trojicom Hrvata: Ivanom Buljanom, Zlatkom Škorićem i Antonom Vučkovim.

Ivan Buljan (74) igrao je s legendarnim Kaiserom u dva kluba, HSV-u i kratko u New York Cosmosu, i može reći da su bili prijatelji.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

- Branko Zebec i Guenther Netzer, trener i sportski direktor su sve to dogovorili, nagovorili ga da dođe u HSV. Franz me upoznao i posebno poštovao jer ja sam se u anketi Bilda među igračima Hamburgera ponio korektno, odnosno rekao sam što sam mislio, da će mi biti čast da mi takva veličina bude suigrač. Ostali su mahom grintali i pitali se šta će nam tako star igrač, s 34 godine, pa neka je to veliki Beckenbauer. I to je Franz osjetio, približio mi se, bili smo baš dobri. Na terenu elegantan, gospodin u kopačkama, profesionalac i džentlmen, briljantan tehničar i nogometaš, a u svakodnevnici je bio vrlo drag čovjek, volio je šalu, dugo smo razgovarali i družili se... - rekao je Buljan za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Action Images/REUTERS

Beckenbauer je četiri puta bio prvak s Bayernom, ali naslov je osvojio i s HSV-om 1982. i s Cosmosom 1983.

- U Hamburger je došao taman nakon utakmice Cosmosa u Splitu, bio mu je to oproštaj od Amerike, vratio se u Njemačku. Onda je iz Hamburgera 1982. još jednom došao u Cosmos, opet smo se našli i postali smo u San Diegu prvaci Amerike. I nakon toga liga nam se raspala - prisjeća se Buljan, koji je tako Beckenbauera ispratio u mirovinu.

Foto: dpa/DPA

- Ostaje mi sjajna uspomena na velikog nogometaša i čovjeka s kojim sam se intenzivno družio, koji je zračio autoritetom, a opet je prema meni bio krajnje jednostavan. Možete misliti koliko smo bili bliski kad me 1995. pozvao sa suprugom na proslavu svoga 50. rođendana i revijalnu utakmicu zvijezda, a tu pozivnicu nije mogao dobiti baš svatko. Žalim za Franzom, za prohujalim vremenom - zaključio je Buljan.