'Bundesliga može nastaviti s igrom već sredinom svibnja...'

Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer podržao je nastavak natjecanja u Bundesligi, koje bi u optimističnoj varijanti moglo krenuti 16. svibnja.

Bundeligaški igrači već treniraju nekoliko dana, takva je situacija i u Hoffenheimu, pričao nam je Andrej Kramarić, no nastavak prvenstva još nije određen. Pričalo se prvo o 9. svibnja, no u to Krama sumnja, a Seehofer je sad dao novi datum:

- Raspored koji je predložila Njemačka nogometna liga (DFL) smatram izvodljivim i podržavam nastavak sezone u svibnju. Također, jasno je da ne smije biti nikakvih povlastica. Ako netko u klubu bude zaražen koronavirusom igrači će morati ići dva tjedna u karantenu, uključujući i igrače kluba s kojima su odigrali zadnju utakmicu - izjavio je za nedjeljno izdanje Bilda ministar Seehofer. U djelokrugu ministarstva unutarnjih poslova je i sport.

Njemačka nogometna liga (DFL) sastavila je poseban zdravstveni i higijenski protokol kojeg bi se trebali pridržavati svi klubovi i igrači u slučaju nastavka Bundeslige.

Bundesliga je u prekidu od 13. ožujka, a do kraja je preostalo još devet kola. Bundesligaškim klubovima je trenutno dopušten trening u manjim skupinama i bez kontakta, a natjecanje bi moglo biti nastavljeno najranije 16. svibnja, dobiju li nogometaši "zeleno svjetlo" od političara. Kancelarka Angela Merkel najavila je da će odluka o nastavku prvenstva biti donijeta u srijedu, 6. svibnja.

O nastavku prvenstva razmišlja se i u Španjolskoj, no tamo se radi ipak o malo kasnijem datumu.

Španjolski premijer Pedro Sanchez izjavio je da se nada da će se uskoro nastaviti nogometno prvenstvo, te da će o tome odlučiti Nogometni savez i vodstvo La Lige.

- Ja više pratim košarku negoli nogomet, ali nadam se da će se uskoro nastaviti nogometna natjecanja. Kada će to biti, o tome će odlučiti Nogometni savez i vodstvo La Lige. No, mislim da ćemo zasad nogomet moći gledati samo putem tv ekrana, a za odlazak na stadione morat ćemo još pričekati - izjavio je premijer Sanchez.

Španjolsko nogometno prvenstvo zaustavljeno je 13. ožujka zbog koronavirusa, a vodstvo La Lige nada se nastavku natjecanja sredinom lipnja.