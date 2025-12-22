Buran rastanak bivšeg trenera Hajduka s belgijskim klubom: 'Nisu dali da pozdravim igrače'

Novi trener Club Bruggea Ivan Leko slavio je protiv Genta (2-1) u 19. kolu belgijskog prvenstva, kluba koji je vodio do prije dva tjedna. Transfer je izazvao reakcije u Belgiji, a nakon utakmice poznate kao "Bitka za Flandriju", Leko je na konferenciji za medije pojasnio okolnosti svog odlaska. Iako je njegova momčad uzela sva tri boda, Leko je nakon utakmice otkrio detalje rastanka s bivšim klubom.

Leko o okolnostima odlaska iz Genta

Nakon derbija, na konferenciji za medije, Leko je komentirao napise da je napustio Gent bez pozdrava. Demantirao je te tvrdnje i iznio svoju stranu priče, navodeći kako se pokušao oprostiti od igrača i osoblja, ali je u tome bio spriječen.

Foto: RAFAIL GEORGIADES / EUROKINISS

​- Bio sam tamo tog utorka u devet sati ujutro da kažem što sam želio reći, ali vrata su bila zatvorena. Rekli su da više nisam trener Genta i da nisam dobrodošao. Ne šaljem poruke od dva metra u grupni chat. To jednostavno nije moj stil - poručio je Leko.

Lekin prelazak u redove rivala predsjednik Genta opisao je kao šokantan. Leko ističe da je unatoč tome htio osobno razgovarati s igračima i osobljem kluba s kojima je surađivao.

​- Ali nisam se skrivao. Još uvijek osjećam bol. Imao sam dobre odnose u Gentu i znam da su razočarani i ljuti. To je njihovo pravo, ali ja sam bio tamo da pokažem svoje lice - izjavio je splitski trener.

Foto: Marius Becker/DPA

Nakon utakmice, Leko je analizirao igru i pohvalio svoje igrače. Njegova je momčad, prema njegovim riječima, dominirala većim dijelom susreta i zasluženo došla do pobjede.

​- Bili smo gazde od početka do kraja. Učinili smo više nego dovoljno za pobjedu. Igrali smo dobar nogomet s puno prilika, tako da je gol na kraju donio veliko olakšanje - kazao je Leko, posebno istaknuvši mlade strijelce Romea Vermanta i Nicolu Tresoldija.

​- To je dobro za njihovo samopouzdanje. Imaju talent i još puno prostora za napredak. Važni su za momčad - zaključio je Leko.