Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZNENADA IH NAPUSTIO

Buran rastanak bivšeg trenera Hajduka s belgijskim klubom: 'Nisu dali da pozdravim igrače'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Buran rastanak bivšeg trenera Hajduka s belgijskim klubom: 'Nisu dali da pozdravim igrače'
Split: Hajduk i Lokomotiva susreli se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivan ivanovic/PIXSELL

Bio sam tamo tog utorka u devet sati ujutro da kažem što sam želio reći, ali vrata su bila zatvorena. Rekli su da više nisam trener Genta i da nisam dobrodošao, rekao je Leko koji je nedavno preuzeo Club Brugge

Novi trener Club Bruggea Ivan Leko slavio je protiv Genta (2-1) u 19. kolu belgijskog prvenstva, kluba koji je vodio do prije dva tjedna. Transfer je izazvao reakcije u Belgiji, a nakon utakmice poznate kao "Bitka za Flandriju", Leko je na konferenciji za medije pojasnio okolnosti svog odlaska. Iako je njegova momčad uzela sva tri boda, Leko je nakon utakmice otkrio detalje rastanka s bivšim klubom.

Leko o okolnostima odlaska iz Genta

Nakon derbija, na konferenciji za medije, Leko je komentirao napise da je napustio Gent bez pozdrava. Demantirao je te tvrdnje i iznio svoju stranu priče, navodeći kako se pokušao oprostiti od igrača i osoblja, ali je u tome bio spriječen.

Solun: Uzvratni susret 3. pretkola UEFA Konferencijske lige, PAOK - Hajduk
Foto: RAFAIL GEORGIADES / EUROKINISS

​- Bio sam tamo tog utorka u devet sati ujutro da kažem što sam želio reći, ali vrata su bila zatvorena. Rekli su da više nisam trener Genta i da nisam dobrodošao. Ne šaljem poruke od dva metra u grupni chat. To jednostavno nije moj stil - poručio je Leko.

Lekin prelazak u redove rivala predsjednik Genta opisao je kao šokantan. Leko ističe da je unatoč tome htio osobno razgovarati s igračima i osobljem kluba s kojima je surađivao.

​- Ali nisam se skrivao. Još uvijek osjećam bol. Imao sam dobre odnose u Gentu i znam da su razočarani i ljuti. To je njihovo pravo, ali ja sam bio tamo da pokažem svoje lice - izjavio je splitski trener.

Dortmund: Liga prvaka, klub Ivana Leke FC Bruges i Borussia Dortmund odigrali su 0:0
Foto: Marius Becker/DPA

Nakon utakmice, Leko je analizirao igru i pohvalio svoje igrače. Njegova je momčad, prema njegovim riječima, dominirala većim dijelom susreta i zasluženo došla do pobjede.

​- Bili smo gazde od početka do kraja. Učinili smo više nego dovoljno za pobjedu. Igrali smo dobar nogomet s puno prilika, tako da je gol na kraju donio veliko olakšanje - kazao je Leko, posebno istaknuvši mlade strijelce Romea Vermanta i Nicolu Tresoldija.

​- To je dobro za njihovo samopouzdanje. Imaju talent i još puno prostora za napredak. Važni su za momčad - zaključio je Leko. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje
TRI CRVENA KARTONA

VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje

Tadić je za goste dobio crveni karton u prvom poluvremenu pri rezultatu 1-0. Činilo se da će to Hajduk rutinski dobiti, a onda je Puljić šokirao domaće. Livaja je ušao u igru, zabio gol pa dobio dva žuta kartona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025