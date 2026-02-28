Daniel Adu Adjei zabio je četiri gola na putu do osmine finala Konferencijske lige: "Prošle sezone igrao sam u četvrtoj ligi, ovo je ogroman korak za mene. Obitelj me sad sve češće dolazi gledati"
Burger majstor s Rujevice blista u Europi: 'London nema što ima Rijeka! Sanchez nas je dirnuo...'
Njegov je nogometni put možda i scenarij za film. Prošle je sezone igrao za Carlisle United u četvrtoj engleskoj ligi, zabio dva gola u 17 utakmica i vratio se s posudbe u Bournemouth. A onda je, u jeku glasina o mogućoj kupnji Rijeke, hrvatski prvak s Englezima dogovorio njegov transfer na Kvarner. Tu je pokazao da je čovjek za velike utakmice. Daniel Adu Adjei (20), Englez ganskih korijena, Omoniji je zabio dva gola, po jedan u svakoj utakmici, i asistirao Toniju Fruku. Bio je jedan od najboljih igrača u čarobnoj europskoj noći vrijednoj osmine finala Konferencijske lige.
