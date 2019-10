Burić: Zlonamjerne kritike nam ne trebaju. Znamo što ne valja

Danas smo vidjeli momčad koja je htjela, koja je željela i koja je realizirala pobjedu. Nije to sve tako lako kako je djelovalo na terenu, Varaždin je dobra i kvalitetna momčad, ali mi smo danas i ofenzivno i defenzivno odigrali dobru i koncentriranu utakmicu. Imali smo puno prilika koje smo stvarali kroz kreaciju, i prava je šteta što realizacija nije bila na nivou, to je nit koja se vuče kroz zadnje utakmice. Mogli smo puno prije i mirnije privesti utakmicu kraju, ali moram navesti i da su momci pod pritiskom prvog mjesta, da im zadrhte noge, nije to lako... Ništa, idemo još više i kvalitetnije raditi - rekao je Damir Burić nakon pobjede Hajduka protiv Varaždina 2-0.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kritike nakon Pule pozitivno su djelovale na vas i momčad?

- Najvažnije je da napravimo pravu analizu, nemamo mi ništa od toga da kažemo da je sve dobro ako nije. Mi znamo što nije dobro i zlonamjerne kritike nam ne trebaju. Kad imamo 78% lopte u nogama i kad je pet igrača u momčadi kola kao što je bilo nakon Intera, onda to ne može biti loše.

Što je sve danas bilo dobro?

- Kreacija, vertikalna igra..., mi smo sve bolji i bolji, stvaramo puno situacija pred protivničkim golom, šteta što neke situacije nisu okrunjene golom. Mi smo na dobrom putu, momci žele, bilo je danas puno dobrih stvari. Mijo inače zatvorenih očiju realizira prilike koje danas nije zabio. Sad imamo dosta vremena zaliječiti rane i uigrati se...

Dojam je da je igra bila puno bolja od rezultata?

- Mi smo i protiv Intera bili kvalitetni, ponavljam, imali smo posjed 78%, imali smo pet igrača u momčadi kola, a tako je bilo i danas. No dogodi se Istra koja nije bila na nivou, i odmah se dogodi negativa. Moramo biti realni, moramo znati gdje smo bili, odakle smo krenuli, i gdje smo sada. Ova je jedna pobjeda u nizu, cijeli fokus sada prebacujemo na Lokomotivu...

Trener Varaždina Borimir Perković nije mogao biti zadovoljan. Varaždin na Poljudu praktički nije stvorio šansu.

- Volio bih da smo odigrali bolje, ali nismo uspijevali prije svega zbog okolnosti koje su nas mučile kroz tjedan, došli smo u Split bez 4-5 standardnih igrača koji su imali virozu. Ne tražim alibi, ali moram to spomenuti. Naša želja je bila defenzivno pokušati odigrati što bolje, pa iz kontre i polu kontre nešto pokušati napraviti. Hajduk je bio dominantan, od samog početka do kraja, ne preostaje mi ništa drugo nego im čestitati - rekao je trener Varaždina pa dodao:

- Dogovor je bio kad se ukaže prilika da ostanemo visoko, da probamo koliko je moguće kroz presing i oduzimanje lopte ostati na protivničkoj polovini terena... To je bila želja, ali prva ideja je da nešto kreiramo iz defenzivnog bloka. Hajduk za razliku od nekoliko ranijih sezona je u puno ozbiljnijoj situaciji, s obzirom na sve što se događalo ljetos, mislim na ispadanje iz Europe, ispada da nije svako zlo za zlo. Mobilizirali su se, doveli su par pojačanja, vratili su trenera i tako ispravili nepravdu koja mu je nanesena smjenom jer je radio jako dobar posao... Vjerujem da je Burić u stanju izvući maksimu iz ove momčadi te da je u stanju ući u borbu s Dinamom za prvo mjesto.