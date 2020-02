Butina: U kući nikada nisam govorio Croatia, samo Dinamo!

Dinamo je za Valentinovo i obljetnicu 20 godina od 'vraćanja Dinama djeci' organizirao druženje navijača i igrača taman pred gostovanje u Slavoniji.

- S ovim vremenskim odmakom puno je lakše analizirati. Znate i sami da je tada pritisak javnosti bio velik. Mi smo očekivali da će se to jednoga dana dogoditi, a opet iz poštovanja prema ljudima koji su vodili klub i sve to gradili, kao igrač, naravno da o takvim temama koje su škakljive ni ne voliš pričati. A opet kao dečko koji je rođen tu i koji je odrastao tu u kvartu oko stadiona, naravno da ti je taj Dinamo bio uvijek nešto što si volio više od svega. Nismo puno pričali o tome, ali radovali smo se danu kada se taj klub nazvao opet onako kako se uvijek trebao zvati - prisjeća se poslije dva desetljeća legenda Dinama Tomo Butina (45).

Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL

- Ako pogledaš strukturu svlačionice shvatit ćeš da je malo igrača bilo iz Zagreba, malo je njih to direktno diralo. Puno je toga bilo povezano s navijačkim skupinama koje su, budimo iskreni i potaknule sve to. Nas nekoliko koji smo tu odrasli sigurno da smo to drugačije doživljavali - smatra poznati golman.

- Ali ponavljam opet kad god razmišljam o toj Croatiji i tim vremenima zbog poštovanja prema ljudima koji su to odlučili i prema onima koji su omogućili da Dinamo ili Croatia tada ima tako jaku momčad koja je bila respektabilna u Europi, ja imam jako lijepe memorije na tih par godina igranja. Ali da budem iskren - u kući nikada nisam izgovorio Croatia, uvijek se govorilo Dinamo - rekao je Butina.

Foto: Ivo Čagalj

Osijek i Dinamo igrat će u nedjelju od 15 sati u Gradskom vrtu. U prvom susretu u kolovozu Osječani su bili puno bolja momčad i na kraju uzeli bod (0-0), a u prošloj utakmici Dinamo je dobio 1-0. No sada su u središtu pozornosti prepiranja oko suđenja. Ipak, Mislav Oršić ih ne doživljava.

- Uvijek je u Osijeku jako teška utakmica, uvijek se domaćini dobro pripreme za nas, uvijek nam je užasno teško. Moramo dati sve od sebe, ako mislimo tamo uzeti bod. Kiks protiv Rijeke u Kupu nas boli, ali ćemo dati sve od sebe da uzmemo sve bodove u prvenstvu do kraja sezone - najavljuje i dodaje:

- Ja sam ozdravio. Prošlo je par dana, par treninga sve je dobro.

SuperSlav i njegov West Bromwich bio je bacio oko na dinamovca.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Priča o WBA je završila. Odmah sam ju zaboravio. Iako je bila dobra priča, hrvatski trener, Championship za početak ,vjerojatno onda i Premiership, što bi bilo sjajno za mene, samo iz tog razloga me to zanimalo. Nije se dogodilo i nema veze. Idemo dalje, vidjet ćemo što nosi budućnost.

Ante Rebić, hrvatski reprezentativac odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Milana i zabio gol Juventusu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Dobro je da je Rebić u formi. On je bitan igrač u našoj reprezentaciji, zabio je puno golova na SP-u i trebamo ga - pohvalio je Oršić hrvatskog igrača u Milanu.

- Ne znam što očekujem od Eura. Mislim da imamo odličnu ekipu, ali tamo osim dobre igre treba imati i sreće. Nadam se eto, da ćemo mi tu sreću i imati. Nadam se da ćemo proći skupinu, a onda ćemo dalje vidjeti - govori Mislav i komentira protivnike u pripremnim utakmicama u ožujku:

- Imamo teške pripremne utakmice, tako i moramo imati, moramo to riješiti uspješno - zaključio je.