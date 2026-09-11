Čabraja uoči Hajduka: Vjerujem da ćemo iz Splita ići zadovoljni. Kad izgubite, put natrag je dug

Slaven Belupo u nedjelju od 20 sati gostuje na Poljudu, gdje ga u sedmom kolu HNL-a čeka Hajduk. Koprivničani u Split stižu nakon pobjede protiv Lokomotive, prve otkako je momčad preuzeo Silvijo Čabraja. Novi trener Slaven Belupa svjestan je koliko težak zadatak čeka njegovu momčad. Hajduk je u prošlom kolu uvjerljivo svladao Rudeš, a Čabraja ističe kako njegova momčad nema razloga unaprijed otpisati svoje šanse.

- Protivnik je u dobrom ritmu, iza sebe ima dobre utakmice, dobro igra, ali nema razloga da idemo tamo s bijelom zastavom. Želimo prikazati što bolju igru i pokušati se prema Koprivnici vratiti s bodovima. Tijekom tjedna napravili smo sve kako bismo se što bolje pripremili za utakmicu i vjerujem svojim igračima, rekao je Čabraja.

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Pokretanje videa... VIDEO Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook

Statistika posljednjih gostovanja na Poljudu ne ide u prilog 'farmaceutima'. Slaven je posljednju pobjedu protiv Hajduka u Splitu ostvario u veljači 2018. godine, kada je jedini pogodak na utakmici postigao Mateas Delić. Čabraja, s druge strane, ima znatno bolji učinak na Poljudu. U posljednje tri godine ondje je kao trener ostvario dvije pobjede, što je više od broja Slavenovih pobjeda na Hajdukovu stadionu u prethodna tri desetljeća.

- Kad dođete na Poljud, broj ljudi na tribinama i atmosfera trebali bi biti dodatni motiv igračima. Ne smije biti straha. Treba igrati kao i svaku drugu utakmicu i uživati u ambijentu. Nisam prognozer i ne mogu znati rezultat, ali vjerujem da ćemo se iz Splita vratiti zadovoljni. Kad izgubite utakmicu u Splitu, put natrag je dug i nije vam lako ni sjesti u autobus, kazao je trener Slavena.

Slaven Belupo i Lokomotiva sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Koprivničani će posebno morati paziti na prekide, ali Čabraja ne želi da se njegova momčad previše opterećuje statistikom međusobnih susreta. Naglašava kako je priprema usmjerena prvenstveno na vlastitu igru i zadatke koje igrači moraju ispuniti na terenu.

- Igrači znaju da je Slaven u Splitu u posljednjih pet godina imao samo jednu utakmicu koja je završila neriješeno, ali nema smisla razmišljati o tome. Svaka utakmica donosi novu situaciju i moramo biti koncentrirani na sebe.

- Pripremamo se kao i za svaki drugi susret, uz dodatnu pažnju na određene taktičke detalje koje Hajduk koristi. Ipak, najvažnije je da se bavimo vlastitom igrom. Prekidi su dio nogometa, to se vidi i na primjeru Arsenala. Morate ih znati iskoristiti, ali jednako tako morate ih znati i braniti. Mi ćemo tijekom tih 90 minuta tražiti način da postignemo pogodak, zaključio je Čabraja.