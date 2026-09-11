Čabraja vodi Slaven Belupo na Poljud bez bijele zastave. Nakon pobjede nad Lokomotivom najavljuje hrabar lov na bodove protiv raspoloženog Hajduka
Čabraja uoči Hajduka: Vjerujem da ćemo iz Splita ići zadovoljni. Kad izgubite, put natrag je dug
Slaven Belupo u nedjelju od 20 sati gostuje na Poljudu, gdje ga u sedmom kolu HNL-a čeka Hajduk. Koprivničani u Split stižu nakon pobjede protiv Lokomotive, prve otkako je momčad preuzeo Silvijo Čabraja. Novi trener Slaven Belupa svjestan je koliko težak zadatak čeka njegovu momčad. Hajduk je u prošlom kolu uvjerljivo svladao Rudeš, a Čabraja ističe kako njegova momčad nema razloga unaprijed otpisati svoje šanse.
- Protivnik je u dobrom ritmu, iza sebe ima dobre utakmice, dobro igra, ali nema razloga da idemo tamo s bijelom zastavom. Želimo prikazati što bolju igru i pokušati se prema Koprivnici vratiti s bodovima. Tijekom tjedna napravili smo sve kako bismo se što bolje pripremili za utakmicu i vjerujem svojim igračima, rekao je Čabraja.
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Statistika posljednjih gostovanja na Poljudu ne ide u prilog 'farmaceutima'. Slaven je posljednju pobjedu protiv Hajduka u Splitu ostvario u veljači 2018. godine, kada je jedini pogodak na utakmici postigao Mateas Delić. Čabraja, s druge strane, ima znatno bolji učinak na Poljudu. U posljednje tri godine ondje je kao trener ostvario dvije pobjede, što je više od broja Slavenovih pobjeda na Hajdukovu stadionu u prethodna tri desetljeća.
- Kad dođete na Poljud, broj ljudi na tribinama i atmosfera trebali bi biti dodatni motiv igračima. Ne smije biti straha. Treba igrati kao i svaku drugu utakmicu i uživati u ambijentu. Nisam prognozer i ne mogu znati rezultat, ali vjerujem da ćemo se iz Splita vratiti zadovoljni. Kad izgubite utakmicu u Splitu, put natrag je dug i nije vam lako ni sjesti u autobus, kazao je trener Slavena.
Koprivničani će posebno morati paziti na prekide, ali Čabraja ne želi da se njegova momčad previše opterećuje statistikom međusobnih susreta. Naglašava kako je priprema usmjerena prvenstveno na vlastitu igru i zadatke koje igrači moraju ispuniti na terenu.
- Igrači znaju da je Slaven u Splitu u posljednjih pet godina imao samo jednu utakmicu koja je završila neriješeno, ali nema smisla razmišljati o tome. Svaka utakmica donosi novu situaciju i moramo biti koncentrirani na sebe.
- Pripremamo se kao i za svaki drugi susret, uz dodatnu pažnju na određene taktičke detalje koje Hajduk koristi. Ipak, najvažnije je da se bavimo vlastitom igrom. Prekidi su dio nogometa, to se vidi i na primjeru Arsenala. Morate ih znati iskoristiti, ali jednako tako morate ih znati i braniti. Mi ćemo tijekom tih 90 minuta tražiti način da postignemo pogodak, zaključio je Čabraja.
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