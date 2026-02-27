Obavijesti

Sport

Komentari 0
SUSRET NA OPUSU

Čabraja: Volio bi da s Osijekom igramo derbi za Europu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Čabraja: Volio bi da s Osijekom igramo derbi za Europu...
Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Svaka utakmica donosi psihološki pritisak, ali zato oni i jesu profesionalni nogometaši jer se znaju nositi s tim, rekao je Čabraja

Admiral

U subotu od 15 sati na Opus Arena igra se slavonski derbi začelja u sklopu 24. kola HNL-a između Osijeka i Vukovara. Dvoboj posljednje i pretposljednje momčadi prvenstva mogao bi snažno usmjeriti rasplet borbe za ostanak u ligi. Osijek je trenutačno posljednji, dok Vukovar ima tri boda više i eventualnom pobjedom mogao bi pobjeći na šest bodova prednosti.

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
31
Foto: Pixsell/Screenshot/MAXSport/Canva

Trener Vukovara Silvijo Čabraja svjestan je važnosti utakmice, ali naglašava kako njegova momčad mirno prikuplja bodove i želi zadržati ili povećati razmak u odnosu na suparnika. Ujedno ističe kako je Osijek nakon promjene trenera određena nepoznanica, iako smatra da je riječ o kvalitetnoj momčadi koju do sada nije pratio rezultat.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

- Osijek će nam u ovome susretu biti nepoznanica, a ono što smo do sada mogli vidjeti je da su oni jedna dobra ekipa. Nije ih pratio rezultat, ali ovo je jedan slavonski derbi koji mnogi, na žalost, nazivaju i derbijem začelja. Žao mi je zbog toga, jer izuzetno cijenim Slavoniju i čitavu regiju. Naravno, volio bih kada bi ovo bila derbi utakmica za ulazak u Europu, ali što je tu je. Ima još dosta utakmica do kraja, puno toga se može promijeniti pa se nadam da ćemo i jedni i drugi uspjeti maknuti se iz ove opasne zone - istaknuo je trener Vukovaraca.

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Uoči dvoboja naglašava i psihološki aspekt susreta, svjestan da pritisak raste kako se prvenstvo bliži završnici.

- Svaka utakmica donosi psihološki pritisak, ali zato oni i jesu profesionalni nogometaši jer se znaju nositi s tim. Trebaju znati izaći na teren, uživati u onome što rade i uvijek, neovisno o ishodu, s terena izaći dignute glave - dodaje Čabraja.

Osijek će u jednu od ključnih utakmica voditi Tomislav Radotić koji je zamijenio smijenjenog Želja Sopića početkom ovog tjedna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026