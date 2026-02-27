Čabraja: Volio bi da s Osijekom igramo derbi za Europu...

U subotu od 15 sati na Opus Arena igra se slavonski derbi začelja u sklopu 24. kola HNL-a između Osijeka i Vukovara. Dvoboj posljednje i pretposljednje momčadi prvenstva mogao bi snažno usmjeriti rasplet borbe za ostanak u ligi. Osijek je trenutačno posljednji, dok Vukovar ima tri boda više i eventualnom pobjedom mogao bi pobjeći na šest bodova prednosti.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja svjestan je važnosti utakmice, ali naglašava kako njegova momčad mirno prikuplja bodove i želi zadržati ili povećati razmak u odnosu na suparnika. Ujedno ističe kako je Osijek nakon promjene trenera određena nepoznanica, iako smatra da je riječ o kvalitetnoj momčadi koju do sada nije pratio rezultat.

- Osijek će nam u ovome susretu biti nepoznanica, a ono što smo do sada mogli vidjeti je da su oni jedna dobra ekipa. Nije ih pratio rezultat, ali ovo je jedan slavonski derbi koji mnogi, na žalost, nazivaju i derbijem začelja. Žao mi je zbog toga, jer izuzetno cijenim Slavoniju i čitavu regiju. Naravno, volio bih kada bi ovo bila derbi utakmica za ulazak u Europu, ali što je tu je. Ima još dosta utakmica do kraja, puno toga se može promijeniti pa se nadam da ćemo i jedni i drugi uspjeti maknuti se iz ove opasne zone - istaknuo je trener Vukovaraca.

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Uoči dvoboja naglašava i psihološki aspekt susreta, svjestan da pritisak raste kako se prvenstvo bliži završnici.

- Svaka utakmica donosi psihološki pritisak, ali zato oni i jesu profesionalni nogometaši jer se znaju nositi s tim. Trebaju znati izaći na teren, uživati u onome što rade i uvijek, neovisno o ishodu, s terena izaći dignute glave - dodaje Čabraja.

Osijek će u jednu od ključnih utakmica voditi Tomislav Radotić koji je zamijenio smijenjenog Želja Sopića početkom ovog tjedna.