Čabraja: Živković? Bolje bi mu bilo da je ostao kod nas, ha-ha! Favorit za titulu? Lokomotiva

Svaki put Lokomotiva je stvarala ogromne probleme Dinamu, ali hrvatski prvak uvijek se nekako znao izvući i slaviti. Tako je bilo i u krajem listopada prošle godine kada je Jakiroviću visio otkaz pa su 'modri' pobijedili u sudačkoj nadoknadi. Ipak, ovaj put ih sreća nije pratila. Lokosi su ih osramotili na Maksimiru!

Lokomotiva je u zaostaloj utakmici 4. kola HNL-a očitala lekciju Dinamu i slavila 3-0. Jednu od najboljih utakmica u karijeri odigrao je fenomenalni Duje Čop koji je utrpao tri gola.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja je nakon utakmice bio miran i bez ikakve euforije, kao da je upravo slavio protiv četvrtoligaša, a ne aktualnog prvaka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Otvorilo nam se u 7. minuti, već smo vodili 2-0. I napokon nakon dosta utakmica protiv Dinama smo to uspjeli sačuvati do kraja. Poznato je da prema naprijed imamo hitre igrače koji su radili probleme. Mogao je i Dinamo zabiti, ali smo imali još 3-4 dobre situacije, mogu čestitati igračima na pobjedi - rekao je Silvijo Čabraja pa dodao:

- Dinamo? Nije me iznenadio, mislim da smo mi više iznenadili njih pozitivno. Najveća pobjeda u karijeri? Ne, Istra je bila 4-0, ha, ha. Pa dobro, dobili smo i Hajduka u Splitu 4-2, možda griješim ali velika je pobjeda kad slavite u Maksimiru. Svakoj utakmici pristupam isto, bitna mi je i sad utakmica u Gorici. Dinamo dominira ligom 20 godina, kada ih dobijete doma, još su se pojačali, a mi preko zime izgubili trojicu. Zadovoljan sam.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Moreno Živković je prvi dio sezone proveo u Lokomotivi, ali ga je Dinamo na početku priprema doveo u svoje redove.

- Živković? Možda bi mu bilo bolje da je ostao u Lokomotivi, ha ha. Ovo mu je bila prva utakmica, Dinamo ima četiri nova igrača, neki su im otišli. Sve to treba ukomponirati i u 1. kolu proljetnog prvenstva uvijek ima iznenađujućih rezultata. Zaslužili smo ovu pobjedu, bili smo bolja momčad.

Lokomotiva je ove sezone otkinula bodove Rijeci, Hajduku Dinamu...

- Otkad sam u Lokomotivi, uzimamo bodove velikima. Ma to radi i Gorica, pa Istra je slavila u Splitu, prvenstvo je zanimljivo. Tri kluba su se bodovno izdvojila, samo je Rudeš ostao malo zabetoriran dolje. Ima još jako puno utakmica do kraja, sve je moguće.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Duje Čop je do danas posljednji gol zabio u travnju prošle godine u polufinalu Kupa protiv - Dinama! Tada je odveo Šibenik u finale, ali je ubrzo otišao pa nije dočekao finale protiv Hajduka. Došao je u Lokomotivu nakon što mu je istekao ugovor s Dinamom.

- Duje je izašao iz profesionalnog režima, u Šibeniku je prestao trenirati, radio je nešto individualno. Trebalo mu je vreemna da se vrati u ritam, mi smo pričali o tome. Duje je nogometaš, ozbiljan nogometaš. Ako ga uspijemo dobiti, znao sam da ćemo s njim puno dobiti, to je pokazala današnja utakmica. On ima 32 godine, nije to previše, ali kad s 32 izađe iz profesionalnog režima, teško se vratiti. Čop je to uspio, bit će nam značajan igrač ovoga proljeća.

Vaš favorit za naslov prvaka?

- Lokomotiva - završio je Čabraja.