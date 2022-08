Čačić: Mi nemamo lijevog beka, to sam rekao i svojim igračima! Liga prvaka? E, ona je i patnja...

Čeka nas još jedna nova utakmica, još jedan derbi. Osijek je loše zakoračio u prvenstvo, sada žele izaći iz krize, satkani su od kvalitetnih igrača i s dobrim trenerom, pa će taj izlazak iz krize jednom doći. Nama je ovo važna utakmica, želimo zadržati dobro ozračje pred sljedeću utakmicu. Ovo nam je 11. utakmica u 40 dana, imamo još tri utakmice u sljedećih devet dana, moramo rasporediti snage da budemo u tim dvobojima pravi, rekao je Ante Čačić.

Dinamo je stigao do još jednog velikog derbija, u Maksimir sutra (21.05 sati) stiže Osijek. Zagrepčani su se proteklog tjedna na europskoj sceni obračunali s Bodo/Glimtom, jasno kako će misli dinamovaca i ove subote donekle biti usmjere prema uzvratnom susretu s Norvežanima. No, Dinamo je već jednom kiksao (remi u Varaždinu) na HNL terenima, tako da i protiv Osijeka ne smije biti nikakvih problema

- Koja god momčad počne sutrašnji dvoboj, tražit ćemo dobru igru, želimo dohvatiti nova tri boda. Rotacije? Zdravstvena situacija je dobra, Boško Šutalo je malo osjetio list, vidjet ćemo i današnji trening pa znati na koga mogu računati. Bulat i Theophile treniraju s momčadi, blizu su povratka, a Josipa Šutala očekujemo kroz neka dva tjedna - priča Ante Čačić, pa nastavlja:

- Osijek? Teško mi je pričati o njima, šokirani su ispadanjem iz Europe, to im je donijelo nemir u momčad. Pa i nekakvo pražnjenje. Ali, zakon velikih brojeva, očekujem da se Osijek ispravi i uđe u ritam koji im odgovara po kvaliteti, tako da očekujem jako zahtjevnu i tešku utakmicu, no Dinamo će napraviti sve kako bi utakmicu odradili na najbolji mogući način.

Jesu li vaši igrači već umorni?

- Da, umor se akumulirao kod nekih igrača, ali dosta smo rotirali, broj utakmica se nije odrazio na naš rezultat. Ako je netko umoran, moramo vidjeti kako se na tim pozicijama pokriti kroz sljedeće tri utakmice. Imamo zavidan broj igrača s visokom kvalitetom, u njih vjerujem i svatko tko dobije priliku će ju i opravdati.

Zadnji put ste Bjeličin Osijek svladali s 3-0.

- Taj 3-0 je bio visok rezultat, oni su ostali s igračem manje. Utakmica je bila u smiraj prvenstva, imala je posebnu težinu, bio je pritisak na obje strane. Ovo je nova utakmica, još je otvaranje sezone i hvatanje forme. Svaka utakmica s Osijekom je neizvjesna, tijesna, uvjeren sam da ćemo biti dobri, da će ona otići na našu stranu. I da ćemo dohvatiti željeni rezultat. Ali, neće to biti jednostavno.

Je li Dinamu jednostavnije, kroz prizmu rezultata, igrati Ligu prvaka ili Europsku ligu?

- Liga prvaka ili Europska liga? Da, natjecateljski je Europska liga prihvatljivija, ali san svakog trenera i igrača je Liga prvaka. Ona nam donosi i veliki financijski benefit, ali Liga prvaka je na neki način i patnja. Ako me razumijete.

U dosadašnjem dijelu sezone najmanje su prilika imali Štefulj, Marin i Tolić, kakva je njihova situacija?

- Razgovaram s njima, oni rade jako dobro, ali ne mogu svi u tako kratkom vremenu dobiti ozbiljnu priliku. Dinamo ima puno utakmica u sezoni, oni će isto tijekom godine dobiti svoju minutažu, kada je dobiju vjerujem da će je i iskoristiti.

Do kraja prijelaznog roka ostalo je još 10-ak dana...

- Nisam usredotočen na prijelazni rok, imamo svoja razmišljanja, treba vidjeti i koji bi igrači eventualno mogli biti posuđeni negdje da igraju dovoljno ove jeseni, da ne stagniraju, ali sada smo svi usredotočeni na ove utakmice. Poslije Bodo/Glimta imamo deset dana do završnice prijelaznog roka, tu ćemo biti pametniji.

OK, traži li Dinamo još jednog lijevog beka?

- Ne bih toliko o lijevom beku, čekaju nas važne utakmice, ali slažem se da ako Dinamo želi biti konkurentan u Europi, treba voditi računa o nekim pozicijama. To sam rekao i pred svim igračima. Mi u kadru nemamo lijevog beka, imamo pojedince poput Bočkaja ili Štefulja koji se puno bolje snalaze u 3-5-2, nego u sustavu s četiri u liniji. Pa ni Ljubičić nije lijevi bek, ali nam puno pomaže u izgradnji igre, trudi se jako. Zadovoljan sam njegovom prezentacijom. Bočkaj predano radi i trenira, hoće li ubrzo popraviti igru u fazi obrane, to ćemo vidjeti. A to vrijedi i za Štefulja - završio je Čačić.

