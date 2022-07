Čačić: U Oršića nema sumnje, od Škupija smo bolji i proći ćemo; Zekić: Bar smo nabrijali Dinamo

Protiv Lokomotive je išlo 'na mišiće', sa Škupijem puno toga nije štimalo, no konačno se otvorilo u susretu sa Slaven Belupom u Koprivnici. Dinamo je u 2. kolu HNL-a pregazio 'farmaceute' 5-1 i u sjajnom ozračju putuje na uzvrat s prvakom Sjeverne Makedonije u 2. pretkolu Lige prvaka.

- Čista i uvjerljiva pobjeda, dobro došla za ono što nas čeka. Ujedno smo i odmorili neke igrače, dali priliku igračima koji su manje igrali. Moram biti zadovoljan, iako ulaz u utakmicu opet nije bio dobar, opet smo primili gol. Bilo je i nekih tehničkih pogrešaka, ali za njih su zaslužni i suparnički igrači, koji su bili čvrsti, a i neravan teren. No, kad se sve zbroji, stvarno mogu biti zadovoljan - rekao je trener Dinama Ante Čačić nakon utakmice pa dodao:

- Da, veseli uvijek kada je puno golova i strijelaca, za momčad je dobro, kad dođe realizacija i kad smo tako efikasni.

Ima li dvojbi oko sastava za uzvrat sa Škupijem ili je sve poznato?

- Pa, nemam nekih dvojbi, imamo još tri dana do utakmice, vidjet ćemo sutra i kakva je refleksija ove utakmice na treningu. Imamo iskustvo prve utakmice, znamo gdje smo griješili, upoznali smo i protivnika i vjerujem da ćemo u Skoplju biti bolji nego u Zagrebu. Igraju se dvije utakmice i u takvom sustavu ipak prolazi bolja momčad, kvalitetnija momčad, a mi smo sigurno bolji i vjerujem da ćemo proći.

Mislav Oršić konačno je dobio priliku od prve minute i odmah je pokazao da je potreban Dinamu u prvom sastavu.

- Objasnio sam zašto sam ga dozirao, ne izlaze svi igrači iz priprema na isti način, neki su spremni prije, neki kasnije. Kad nema svježine onda nije pravi, zato sam ga dozirao. Nijednom nije bilo sumnje u Oršića, samo su to bili razlozi zašto nije igrao sve utakmice, ali sad je blizu svojeg optimuma.

Kako će se Dinamo pripremati za Škupi?

- Ova je utakmica sad iza nas, okrećemo se samo Skoplju. Sad iz Koprivnice idemo na stadion, prespavat ćemo u našem hotelu, ujutro odraditi trening, a onda ću igračima dati slobodno do polaska na put u ponedjeljak. Dakle, karantena nakon utakmice, da ih imam na okupu - zaključio je Ante Čačić.

S druge strane, Zoran Zekić nikako nije mogao biti zadovoljan. Njegova momčad primila je 'petardu', premda je do penala stigla već u 29. sekundi pa ubrzo i povela.

- Što da vama kažem nakon ovoga. Od svega je na kraju najbolji rezultat! Dinamo je bio bolji u svemu, mi u ovom trenutku ne možemo igrati na toj razini. Istina je da je tolika razlika između nas i Dinama, rekao sam već i ranije da je velika razlika između prve četiri momčadi i ostalih u ligi - rekao je trener Slavena pa dodao:

- Jedino pozitivno što mogu izdvojiti u ovoj utakmici jest da smo napravili dobru stvar za hrvatski nogomet, pomogli smo Dinamu da se napuni samopouzdanjem prije važne europske utakmice.

- Dok sam išao po stepenicama do ove prostorije, razmišljao sam kako smo se doveli do ovoga. Mi smo u 15 minuta primili tri gola, mogli još toliko. Ne znam, ma ne znam što više reći, neću kukati. Uglavnom, ovo mi je najteži poraz u trenerskoj karijeri, koliko ja znam, nisam nikad izgubio 5-1, pogotovo ne na ovakav način. Naravno, moram gledati i od sebe, da smo igrali bunker, s 10 igrača pred golmanom, izgubili bismo 2-1, ovako smo izgubili 5-1... No, što je, tu je, vjerujem kako u idućoj utakmici protiv Dinama nećemo ovako izgledati, ali imamo dotad još puno važnih utakmica - zaključio je strateg 'farmaceuta'.

