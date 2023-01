Čačić: U sedmom sam desetljeću kao Mamić. Ali nemam energiju kao on da osnujem novu obitelj

Čačić nema ni želje ni energije, vikao je u nekoliko navrata bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić (63), pravomoćno osuđen za pljačku 117 milijuna kuna iz Dinama, na konferenciji za medije u četvrtak u Mostaru.

Trener i sportski direktor "modrih" Ante Čačić (69) odgovorio je u petak na njegove prozivke. Posebno je zagonetan bio na kraju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagonetni Čačić

- Što se tiče moje energije, nisam još u osmom desetljeću, u sedmom sam kao i on, ali nemam energiju kao on da osnujem novu obitelj - ispalio je Čačić otvorivši nagađanja o Mamićevom bračnom statusu.

Zdravko Mamić u braku je s Marinom Mamić. Upoznali su se 1994. nakon jedne utakmice Dinama.

- Upoznao sam je nakon jedne utakmice u Maksimiru, Hrvatska – Ukrajina 4-0, bilo je to 1994. godine. Današnja vjenčana kuma Zdenka Mesić pozvala me da dođem na piće u restoran Željka Bebeka “Ima neka tajna veza”. Došao sam, i kad sam vidio svoju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona. Odmah sam se počeo upucavati, a kad smo izašli iz restorana, pozvao sam je u Esplanadu na piće. Mislio sam da ću ju impresionirati jer sam vozio Jaguara - rekao je Zdravko Mamić u intervjuu za Express 2011.

Prije Marine, bio je u braku s Nadom, osam i pol godina starijom od njega, s kojom je ostao u dobrim odnosima.

- Bez obzira na to što nismo u braku, ona je moja velika prijateljica i prijateljica moje današnje žene i djece iz drugog braka. Izgradili smo dobar odnos. Sve što danas imaju moja žena i djeca, to ima i moja bivša žena. I kad su obiteljska slavlja, Nada je uvijek tu, ima odličan odnos s mojom mamom - kazao je.

Zdravko ima troje djece, sina Marija (40) dobio je s prvom suprugom, a kćeri Luciju i Ivu s drugom.

Najčitaniji članci