Čačić: Zašto mislite da smo se uplašili Škupija? Bili smo bolji! A oni ne bi ispali iz HNL-a...

Lakše se diše. Čestitam igračima, ostvarili smo prvi cilj, igrat ćemo u Europi. Utakmica? Očekivano teška, teške su bile i vremenske prilike. Probali smo kroz dominaciju doći do rezultata, imali smo neke dobre situacije, ali nismo zabili. Škupi ima dobru dubinsku loptu i skok, tu su nam radili dosta probleme, ali osim centaršuta nisu imali veliku priliku. U nastavku smo došli do gola, a mislim da smo u dvije utakmice bili bolji, rekao je u uvodu Ante Čačić.

Dinamo je uz dosta muke "riješio" Škupi, plasirao se u 3. pretkolo Lige prvaka. Jasno, Ante Čačić je na press-konferenciji bio prilično zadovoljan ostvarenim u Skoplju. Ipak, makedonske novinare je zanimalo zašto su "modri" bili uplašeni.

- Ne znam zašto mislite da smo bili uplašeni? Da, bilo je nervoze, ali smo u prvom dijelu imali dvije šanse Petkovića, prijetili su Ademi, Špikić..., bilo je i situacija koje nismo dobro razigrali. Domaćin je tražio prekide, ali smo se tu dobro nosili, tu je Petković puno pomogao u fazi obrane. Dinamo u otvaranju sezone mora igrati na mišiće, nismo još u stanju koje priželjkujemo.

Glavna tema pressice bio je Arijan Ademi...

- Ademi je naš kapetan, prije 10 godina sam bio trener u Dinamu, tu je dobio najviše prostora za igru. Dao je dosta važnih golova za Dinamo, za nas je važan kotačić, drago mi je što se i u Skoplju upisao u strijelce. Da, bio je "faktor X", njegov učinak je najupečatljiviji, zabio je za ostanak u Europi. Gdje bi bio danas da nije dobio onu kaznu? Najvjerojatnije bi završio negdje vani, napravio još veću karijeru. Za svu pohvalu je što se vratio nakon takve pauze, ključan je za Dinamo, puno toga dao i makedonskoj reprezentaciji.

Jeste li mislili da ćete lakše proći Škupi?

- Hrvatski mediji su predstavili Dinamo kao apsolutnog favorita što i stoji s obzirom na nivoe Dinama i Škupija. Nije ozbiljno postaviti se podcjenjivački prema bilo kojem prvaku. Da, trebamo biti bolji, i bit ćemo. Škupi nas je namučio, siguran sam da će nastaviti natjecanje u Europskoj ligi - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Teško mi je reći koji bi Škupi bio u HNL-u. Ma gledajte, HNL je jaka liga, o prvaku se odlučivalo do zadnjeg kola. Sigurno da se Škupi ne bi borio za ostanak u ligi. Atmosfera na tribinama je bila jako dobra, dečkima je bilo jako teško igrati, ali sve je bilo korektno. Igrali smo u dobrom nogometnom ambijentu. Goce Sedloski? Poznam ga kao igrača, u Dinamu je ostavio dubok trag. Kao trenera ga ne poznajem toliko, ali iz svoje momčadi je izvukao maksimum, radi se o dobrom treneru.

Sad vas čeka Ludogorec...

- Dinamo ima svoju povijest s Ludogorecom, bio sam na klupi prije 10 godina, igrali smo protiv njih. Tamo je završilo 1-1, čak i tamo kasno izjednačili, a doma smo dobili u 97. minuti. I bilo je tada sreće. Ludogorec je dobra momčad, kasnije je Dinamo opet igrao s njima u Europi, ja sam optimist. Naša će forma biti drugačija za osam dana, ovakva pobjeda diže ego. Nama je imperativ igrati Europu, pa smo bili malo nervozni, ali uspjeli smo napraviti ono zbog čega smo došli.

Utakmicu je prokomentirao i 'domaći' Stefan Ristovski.

- Čestitam mojem Dinamu na prolasku. Ovo je jako težak teren, naišli smo na ekipu koja igra čvrsto i čeka kontre. Imali su tri napadača koji su bili brzi. Danas u nogometu nema laganog protivnika, oni su prvaci svoje države. Drago mi je za Dinamo, nastavljamo svojim putem, vraćamo se doma u Zagreb i idemo dalje - rekao je Ristovski.

Više od 12.000 duša napunilo je stadion Toše Proeski, a domaći navijači su u nekoliko navrata pjevali u čast Dinama. Makedonci su gospodski dočekali hrvatskog prvaka.

- Ja znam što je Dinamo na ovim prostorima i kako oni gledaju na nas. Drago mi je što je Dinamo ovako primljen, oni nemaju što izgubiti. Ušli su sto posto, bila je teška utakmica, ali na kraju smo svi sretni. Nogomet ne daje previše prostora za radost. Moramo biti zdravi, bitna stvar što nema ozljeda. Roster kvalitetan roster. Moramo se posvetiti HNL-u, Kupu i dogurati u Europi što dalje. Osjetio sam doček, znam kako, dok sam bio klinac, znam što Dinamo znači na ovim prostorima. Nisam zamišljao da ću s Dinamom igrati na ovom stadionu gdje sam odrastao i gdje ću biti protivnik. Drago mi je što je Dinamo pobijedio i plasirao se dalje - rekao je Ristovski.

Vrlo dobru utakmicu odigrao je Dino Perić.

- Čestitke na prolasku dalje. Teška utakmica, morali smo sve riješiti u Maksimiru. Znali smo da će biti jako teško, nije bilo lagano. Stali su nazad i orijentirali se na kontre. Ove prve utakmice su jako teške, sjećam se i Saburtala. Teške su takve ekipe koje svi otpišu ranije. Čeka nas utakmica u petak, tek je počelo sve ovo. Fali nam povezanosti, moramo se uigrati. Najbitnije je da smo prošli - rekao je stoper Dinama.

Početak sezone uvijek je paklen. Već u petak Dinamo igra protiv Istre treće kolo HNL-a, a u sljedeći utorak slijedi prvi susret trećeg pretkola Lige prvaka protiv Ludogoreca. Umor je nakupljen, ali odmora nema.

- Nije lako, igra se svaka tri dana, puno je utakmica. Treba odmarati. Ademi je prije utakmice govorio kako smo izbacili jedan Tottenham i da smo tu došli s maksimalnim respektom prema jednoj ekipi. Kažem, prošli smo, a to je najbitnije. Moglo je biti bolje, no to zaboraviti i fokusirati se na nove izazove - kazao je Perić koji je konačno uhvatio formu nakon brojnih problema s ozljedama.

- Nakon svega što mi se dogodilo, odlično se osjećam. Od prosinca nisam igrao 90 minuta, a sada sam tri u nizu. Najbitnije da me ništa ne boli.



Najčitaniji članci