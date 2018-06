Čudesno: Island je gledalo čak 99,6 posto cijelog stanovništva

Island je država koja je za vrijeme Europskog prvenstva 2016. godine živjela nogomet, a ista situacija je i dvije godine kasnije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Tome svjedoči i nevjerojatna činjenica da je čak 99.6% stanovnika Islanda pratilo prvu utakmicu njihove reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Argentine.

Taj podatak je na službenom Twitter profilu podijelio Nogometni savez Islanda, a njihov heroj i strijelac jedinog gola za Islanda na toj utakmici Alfred Finnbogason našalio se povodom toga te napisao da je preostalih 0,4% igralo tu utakmicu.

The other 0,4% was on the pitch! pic.twitter.com/FNtzRKTlrp