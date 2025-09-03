Obavijesti

Čak petorica Hrvata priključila se australskoj reprezentaciji

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Izbornik Tony Popovic, također hrvatskih korijena, objavio je popis od 25 igrača na kojem su Anthony Kalik (Hajduk Split), Fran Karačić (Hajduk Split), Noah Botic (Austria Beč), Nicolas Milanovic (Aberdeen) i Adrian Segecic (Portsmouth).

Petorica nogometaša hrvatskog porijekla pozvana su u reprezentaciju Australije koju u petak očekuje prijateljska utakmica sa susjednim Novim Zelandom.

- Svatko sanja o prvom nastupu za reprezentaciju, a osim mene još je nekoliko igrača, poput Segecica i Botica, koji još uvijek nisu nastupilI - rekao je Milanović za internetsku stranicu australske reprezentacije.

Prvi poziv primio je i 27-godišnji Hajdukov veznjak Kalik.

Milanovic, 23-godišnje desno krilo, počeo je igrati nogomet kao dječak u St Albans Dinamu, klubu koji su prije 50 godina u Australiji osnovali hrvatski emigranti simpatizeri zagrebačkog Dinama. Mladić, koji uz australsko ima i hrvatsko državljanstvo, kaže da će ga u petak u Canberri gledati brojna rodbina.

Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Imam veliku obitelj. Puno je rođaka, teta i stričeva. Oni će biti i Canberri pa bilo lijepo upisati prvi nastup - izjavio je nakon što je za škotskog prvoligaša Aberdeen upisao ove sezone šest nastupa uz jednu asistenciju.

Za prijašnji klub Western Sydney iz Australije odigrao je 68 utakmica pri čemu je zabio 24 gola uz 13 asistencija.

- U posljednje vrijeme puno mladih Australaca odlazi igrati u inozemstvo, to je jedan novi val," rekao je. "Svi mi želimo dogodine mjesto na Svjetskom prvenstvu, pa pritišćemo jedan drugoga - dodao je o konkurenciji u momčadi.

Australija je već izborila nastup na Svjetskom prvenstvu koje se za godinu dana održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Nakon što u petak ugosti Novi Zeland, odigrat će s istim suparnikom uzvratnu utakmicu u gostima.

- Nadam se pobjedi u tim utakmicama. Želim impresionirati izbornika, trenere, te biti opet pozvan - poručio je Milanovic.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

