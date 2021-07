Šest mjeseci trajala je medijska izolacija kapetana i najboljeg strijelca Hajduka Mije Caktaša (29). On se nije oglašavao, a službeni Hajduk je njegovo protjerivanje u drugu momčad pravdao time što je Mijo odbio sve prijedloge dogovora. Kako smanjenje postojećeg ugovora i potpis novoga, tako i transfer u drugi klub.

U proteklih par mjeseci društvene mreže su preplavili negativni komentari i špekulacije, od toga da je Mijo vezan "robovlasničkim ugovorom" za svog zastupnika koji ga pod svaku cijenu želi odvesti iz Hajduka i na tome poslu zaraditi, preko toga da će na koncu potpisati za isti klub u koji ga je Hajduk planirao prodati, ali će iznos odštete uzeti za sebe i zastupnika, do toga kako je već sve dogovorio s Osijekom, Rijekom...

Mijo je u međuvremenu uredno trenirao s drugom momčadi, šutke podnosio sve objede i uvrede, i čekao dan kada će javnost saznati pravu istinu.

Zbog čega si šutio ovih šest mjeseci?

- Bez dozvole kluba nisam smio dati intervju, a da sam samovoljno istupio platio bih kaznu, vjerojatno maksimalnih 150.000 kn. Čak ni kazna nije bila problem, ali nisam želio svojim istupom narušiti atmosferu u klubu dok je trajala borba za Europu. Zbog toga sam čekao istek ugovora, i evo, sad sam tu, pitajte sve što vas zanima.

Je li istina da vas za menadžera Darka Nejašmića veže "robovlasnički ugovor"?

- Jedina istina je da ja s Darkom nemam potpisan ugovor. Surađujemo već 15 godina, u međuvremenu je naš odnos prerastao u prijateljski, i sve odluke donosimo zajedno. Kad sam se vraćao u Hajduk imao sam bolju ponudu iz Turske, ali on me podržao u odluci da se vratim kući za manji iznos, a nije uzeo ni zajamčenih 10% posredničke provizije od Hajduka koji su mu nuđeni. Kako za moj ugovor, tako ni za bilo koji drugi, što je lako provjeriti. Hajduk već godinama transparentno objavljuje službena izvješća o isplaćenim provizijama zastupnicima, a njegovog imena tamo nema.

Je li on bio prepreka za produženje ugovora s Hajdukom?

- Naravno da nije. Neki krive njega, ali priča je posve drugačija. Odluka je bila isključivo moja i žao mi je što je predsjednik Lukša Jakobušić oko svega što se događalo netočno informirao javnost. Navijači su znali samo jednu stranu priče, ali sad će saznati sve, pa neka sami prosude tko govori istinu.

Predsjednik je objavio kako nisi pristajao na dogovor, niti smanjiti ugovor, niti potpisati novi, niti otići i ostaviti odštetu Hajduku. Je li to istina?

- Predsjednik je zvao mene i zastupnika na sastanak 5. siječnja i na tom mi je sastanku kazao da sam mu ja ključan, ako ja pristanem na produženje ugovora u manjem iznosu, da će mu s ostalim igračima biti lako. Tražio je da potpišem novi, smanjeni ugovor, ali ni tada ni kasnije nije precizirao koliko. A ako ne želim, da će me tretirati kao kapetana i najboljeg igrača do kraja sezone te da će mi sve uredno biti plaćeno iako vjerojatno neću igrati ali ću biti dio prve momčadi. Moj zastupnik mu je na tom sastanku rekao da za mene ima klub i da Hajduk može dobiti 500.000 eura odštete, iako sam ušao u zadnjih šest mjeseci ugovora, no on je odgovorio da mu se ne javljamo bez milijun i pol eura!? Rastali smo se i ja sam čekao prijedlog novog ugovora, no nitko mi se nije javljao, a ubrzo su obustavljene isplate rata iz mog ugovora, izbrisan sam i sa svih promotivnih materijala za 110. rođendan kluba...

Predsjednik je izjavio i kako si želio čuti njegovu viziju budućnosti kluba?

- Istina je da sam ga pitao koga sve planira dovesti jer mi nije bilo smisla da se kao najbolji igrači i strijelac borim za četvrto mjesto. Namjeravao sam karijeru završiti u Hajduku i pitao sam ga kakvi su planovi, hoće li biti pojačanja... On je izjavio to što je izjavio, a svi igrači koje je nakon toga doveo govorili su kako ih je u Hajduk privukla predsjednikova vizija i planovi. Očito da tretman za sve nije bio jednak. Ispada kao da sam ja jedini igrao za novac, a svi ostali igraju zbog ljubavi prema klubu. A vjerujte da to baš i nije tako.

Jeste li ikad bili blizu dogovora i ostanka?

- Dan nakon rođendana Hajduka i par dana nakon što sam zabio gol za pobjedu u Rijeci, dosta igrača i zaposlenika kluba završilo je u samoizolaciji zbog korone. Iz samoizolacije je sportski direktor Mindaugas Nikoličius nazvao mog zastupnika i predložio mu da se odreknem svih bonusa iz postojećeg ugovora i igram do kraja sezone za osnovnu plaću od 400.000 eura, kao i da fiktivno produžimo ugovor na još godinu dana kako bi me pokušali transferirati i zaraditi na meni, a ako ne uspiju do 1. srpnja bio bih slobodan igrač. Ja sam na tu ponudu odmah pristao, no sutradan, na sastanku u klubu, na kome su bili moj zastupnik, predsjednik Jakobušić, dopredsjednik Matana i klupski odvjetnik Kasalo, predsjednik je kazao da na tako nešto ne može pristati!?

Što se događalo dalje?

- Par dana nakon toga sportski direktor je izjavio u medijima kako se nisam želio odreći niti jednog eura svog ugovora, niti otići, što naravno nije bila istina, i zbog toga su me preselili u drugu momčad. Isti dan su makli sve moje fotografije iz svlačionice, izbacili su sve moje stvari, makli su me s popisa igrača na službenoj stranici kluba... Svi su u klubu bili šokirani kojom su me brzinom izbrisali, kao da ne postojim, kao da sam najveći neprijatelj kluba. Obustavljene su mi i sve uplate, tako da mi Hajduk nije isplatio niti jednu jedinu lipu u 2021. godini.

Jesi li razmišljao o tužbi ili prijavi kluba na arbitražu?

- Možda je predsjednik to i priželjkivao, da tužim pa da me blati po medijima. Ali Hajduk je moj klub i nisam im želio stvarati dodatne probleme u ovoj teškoj financijskoj situaciji. Prije mjesec dana predsjednik me molio da im izađem u susret i odgodim isplate zaostalih rata jer nemaju novca, i ja sam na to pristao. Mogao sam tražiti da mi plate sve, kao što sam mogao još u ožujku, nakon mjesec dana treninga u drugoj momčadi, tražiti da me vrate u prvu. To mi omogućavaju propisi. Zbog toga su sportski direktor i trener tražili od mene da potpišem dokument u kome stoji kako svojevoljno treniram s drugom momčadi. Nisam želio potpisati, ali sam im rekao da sa mnom neće biti problema i da im ja neću remetiti atmosferu. Nastavio sam odrađivati sve što je klub tražio od mene i nisam im pravio probleme.

Žališ se na tretman predsjednika, a izašao si mu u susret s odgodom plaćanja. Zašto?

- Nisam izašao u susret njemu, nego klubu. Hajduk je moj klub, a ja protiv kluba ne mogu i ne želim. Predsjednik je tu prolaznik, odradit će jedno vrijeme i otići, a Hajduk će zauvijek biti tu. Baš kao i moje brojke, moje utakmice, moji golovi... Može me slobodno blatiti koliko hoće i iznositi neke svoje priče o meni, ali činjenice i brojke ne lažu, zauvijek ostaju zapisane. Zna se koliko sam se novca odrekao u korist Hajduka, koliku sam ostavio odštetu kad sam odlazio, koliko sam uplaćivao za humanitarne akcije, nagovarao suigrače da se odreknemo dijela primanja u koroni... Istina se ne može zauvijek skrivati.

Do top 10 strijelaca u povijesti HNL-a nedostaju ti dva gola, u Top 10 strijelaca si Hajduka... Je li bilo bolje poslušati predsjednika, zabiti još koji gol i upisati se u povijest kluba i lige?

- Jako mi je žao što nisam imao priliku, ali tko vam kaže da neću imati još jednu. Planirao sam u Hajduku završiti karijeru, i to je i dalje moj plan. Vratit ću se, za godinu, dvije..., kad bude moguće. Naravno besplatno, i kad ova garnitura ode s Poljuda.

Zašto si toliko kivan na predsjednika, možda je on radio u najboljem interesu kluba?

- Naravno da nije radio u interesu kluba, pa mene je plaćao za treninge u drugoj momčadi jednako kao da sam igrao, jer bonusa sam se i tako i tako odrekao. A propustio je zaraditi za klub 500.000 eura odštete koliko mu je nuđeno u siječnju. Kad već nije, mogao sam barem pomoći igrama i u kupu, i u prvenstvu, ali mi nije dao igrati. Gdje je tu logika i interes kluba? Na meni je gradio autoritet, nisam smio igrati u zadnjih šest mjeseci ugovora, a svi ostali kojima su istjecali ugovori bez problema su igrali. Meni je tumačio kako je moj ugovor neodrživ za Hajduk, a nakon toga je potpisivao ugovore istog ranga s nekim drugim igračima!?

Je li ti na koncu žao što je ovako ispalo?

- Naravno da mi je žao, ja sam ipak dijete Hajduka. Najstarija kćer mi kreće u školu u rujnu, najmlađa se tek rodila, namjeravao sam do kraja karijere igrati za Hajduk. No predsjednik je napravio sve da me makne iz momčadi i iz kluba. On me potjerao...

Zbog čega, što ima protiv tebe?

- Želio je na mom primjeru dokazati svoju veličinu i moć. "Ako tebe riješim, s ostalima mogu što god hoću", kazao mi je jednom. Tada sam imao dojam da priča o dogovoru, ako se sa mnom dogovori, da će na dogovor pristati i ostali. Ali sad vidim na što je mislio, i kako me se "riješio". On nije čovjek iz nogometa i ne zna kako se ponašati prema igračima i trenerima, na koncu prema kapetanu i najboljem strijelcu kluba. Žalosno je kako se riješio i nekih kvalitetnih zaposlenika kluba o čemu se malo zna, kako se razilazio s trenerima, igračima... Lako je tako biti predsjednik, baratati tuđim novcem bez odgovornosti za propuste, i igrati se ljudskim sudbinama. Lukša Jakobušić se ponaša kao da je Hajduk njegov privatni klub, a Hajduk je veći i od njega, i od mene, i od svih nas skupa.

Kako to da nitko nije javno progovorio osim tebe?

- Riječ je uglavnom o strancima, i ja ih potpuno razumijem. U zamjenu za isplatu kompletnog ugovora ili da ne moraju ostajati na Poljudu sve do 30. lipnja, pristajali su na šutnju i zabranu istupa u medijima. I mene su pokušali nagovoriti da tako nešto potpišem, ali sam odbio. Osjećao sam odgovornost da kao dijete kluba i kao kapetan iznesem istinu, pa neka navijači sami prosude kako predsjednik vodi naš voljeni klub.

Što su ti u ovih šest mjeseci govorili navijači i obični ljudi koje bi sretao u gradu?

- Svi su pitali što se događa i zašto šutim, a kad bi im kazao, nisu mogli vjerovati. Svojim bližnjima sam objasnio da moraju biti strpljivi i da će doći vrijeme kad će javnost saznati pravu istinu. Nije bilo uvijek lako izdržati napade po medijima i društvenim mrežama, razna podmetanja, laži, dezinformacije... Jedva sam čekao priliku da iznesem svoju stranu priče, nadam se da će me ljudi razumjeti. Štitio sam sebe, ali i klub od samovolje.

Ako se već niste uspjeli dogovoriti, zbog čega nisi prihvatio jednu od ponuda i odmah otišao u inozemstvo?

- Jedina ponuda koju je Hajduk imao za mene je ona od kluba koji je ispadao iz Saudijske lige, a ja kao kapetan Hajduka nisam želio ići u takvu sredinu, i to za smiješne uvjete. Zarađivao bih manje ili jednako kao za sjedenje na tribinama u Hajduku, a ako bi ispali iz lige ostao bih bez ugovora!? To je bila jedina ponuda za koju znam, a drugu koja je navodno došla iz Kine ni ja ni moj zastupnik nismo nikad vidjeli. Ne vjerujem ni da je postojala. S druge strane, predsjednik je odbio ponuđenih 500.000 eura u veljači, tražio je 1.5 milijuna eura.

Stalno ti se gurala u usta izjava kako ti novac nije u prvom planu, a ispada da si odbijao sve dogovore zbog novca?

- Meni novac i nije u prvom planu. Potpisao sam prvi ugovor s Hajdukom a da nisam ni pogledao što potpisujem. Meni je to bila čast, i nek se zna da sam igrao za 6000 kuna neto mjesečno skoro četiri godine. U isto su vrijeme kroz klub prodefilirali brojni igrači kojima je davan ogroman novac. Novi ugovor ponudili su mi tek na zimu u zadnjoj sezoni, kada sam već imao ponudu iz inozemstva od milijun eura. Trebao sam se samo strpjeti par mjeseci i uzeti taj novac sebi umjesto da ga ostavim klubu. Ali nisam, potpisali smo klauzulu, povećali su mi plaću za tih par mjeseci, i Hajduk je na koncu dobio odštetu od milijun eura. Jednako tako i kad sam se vraćao, imao sam bolju ponudu iz Turske, ali sam došao za manje novca u Hajduk. I u oba slučaja su predsjednici kluba zahvaljivali meni i zastupniku na korektnosti i poštenom odnos prema klubu. A sada više ne valjamo, ni on, ni ja!

Kako si doživio to što je bivši sportski direktor Saša Bjelanović na pressici potvrdio da je tvoj ugovor težak 500.000 eura?

- A što mislite kako sam doživio da netko tako nešto potvrdi novinaru a da to uopće nije istina? Već sam kazao da je moj ugovor iznosio 400.000 eura godišnje i da sam dobio toliki novac samo zbog toga što sam se vratio kao slobodan igrač, bez odštete. Kad se zbroje isplaćene odštete i visine ugovora svih igrača Hajduka, barem su petorica po sezoni koštala više od mene. A ja sam bio kapetan, najbolji strijelac, jedan od najboljih igrača, i dijete sam kluba. Samo se mene prozivalo, i nitko u klubu nije stao u moju zaštitu.

Je li istina da ideš u Osijek, Bjelica je potvrdio da te želi?

- Rekao sam u veljači da sam do 30. lipnja igrač Hajduka i da ne želim niti pregovarati, niti javno istupati. Svi koji su me zvali dobili su poruku da se jave mom zastupniku. Sad kad je sve gotovo, mogu kazati da ne želim igrati u HNL-u sljedeće sezone, želim se maknuti jer je puno toga negativnoga bilo u zadnjih šest mjeseci, i treba mi promjena sredine i mir. Imam dosta ponuda iz inozemstva, u naredna dva tjedna ću odabrati klub i potpisati.

Kako su se prema tebi odnosili bivši suigrači i zaposlenici kluba?

- Svi ljudi koji su radili u klubu, od gospođa u praonici, preko oružara i fizioterapeuta, do svih u kuhinji, na katu... sve su to predivni ljudi koji svoj posao rade jako dobro i moram im zahvaliti na svemu, pa i na porukama podrške koje mi šalju. Također i bivšem treneru druge momčadi Goranu Sabliću i njegovom stožeru, fizioterapeutu Tomislavu Buljanu i kondicijskom treneru Marinu Vlašiću s kojim sam privatno dodatno radio da bih ostao u formi. Što se tiče suigrača i ljudi u klubu, gotovo sa svima sam ostao u kontaktu i dobrim odnosima, podržavaju me i zbog njih sam se dijelom i odlučio na ovaj istup. Ni njima nije lako podnositi sve što se u klubu događa, ali nisu svi u prilici govoriti otvoreno kao ja.

Što te posebno povrijedilo?

- U Hajduku je običaj da se svakom igraču na društvenim mrežama čestita rođendan, ali mene su ove godine preskočili. Dakle, čestita se i malo poznatim strancima koji su odigrali jednu, dvije utakmice, a meni ne!? Nazvao sam predsjednika, kazao mi je da on nema veze s tim i da je to propust ljudi iz Službe za odnose s javnošću. S obzirom na to da mi je u više navrata govorio neistine, raspitao sam se i s više strana mi je potvrđeno da je to naredba "s drugoga kata". Mogu samo reći da je to jadno ponašanje za jednoga predsjednika velikog kluba kao što je Hajduk. Moje brojke govore same za sebe, ja mogu uzdignute glave doći u klub i svakome pogledati u oči. Nisam ništa skrivio i ničim nisam zaslužio takvo ponašanje i tretman. Jednu stvar moram naglasiti za kraj, ljudi moraju naučiti da je Hajduk jedno, a ljudi koji ga trenutno vode nešto posve drugo. Hajduk je moj klub, klub koji mi je dao sve, a i ja sam njemu dao puno, i nikad iz mojih usta nećete čuti ništa protiv Hajduka. Ali protiv čovjeka koji ga trenutno vodi, da - zaključio je Mijo Caktaš u ekskluzivnom razgovoru za 24sata.