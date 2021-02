Iako nije nastupio u porazu svoje momčadi u Osijeku, Mijo Caktaš je nakon utakmice opet bio glavna tema. Najprije poradi toga što ga je trener Paolo Tramezzani po drugi put za redom izostavio iz početne postave, a nakon toga i zbog informacije kako ga je trener namjeravao uvesti u igru, ali je Mijo kazao kako se ne osjeća dobro te da nije spreman nastupiti.

Lavina pitanja zakotrljala se nakon toga sama od sebe. Od pitanja kako to da je Mijo bio na klupi a nije bio spreman nastupiti, preko toga je li stvarno bio bolestan i je li bolest prijavio na vrijeme, do pitanja je li ovo u stvari nastavak nadmudrivanja kluba i kapetana oko produženja ugovora.

Jer nije ovo prvi put da se u medijima pojavljuju informacije iz kojih se lako može krivo zaključiti kako Mijo odbija igrati i bojkotira klub. Podsjetimo, prije godinu dana plasirana je priča kako su Mijo i još dvojica igrača iz njegove managerske agencije namjerno odbila nastupiti, što nije bila istina, a cijeli slučaj će tek dobiti sudski epilog.

Sada je priča nešto jasnija i konkretnija. Miju je zadnjih nekoliko dana mučio kašalj, no kako nije imao drugih simptoma, normalno je trenirao i konkurirao za utakmicu. Klupska liječnička služba znala je za Mijine probleme, no kako su bili blagi, nisu smatrali potrebnim posebno reagirati, pogotovo jer to nije bio prvi slučaj.

Podsjetimo, Lovre Kalinić preskočio je utakmicu s Istrom zbog viroze i povišene temperature, a dvojica članova stožera su zbog istih simptoma iz Osijeka poslani u Split, umjesto da putuju s momčadi u Rijeku. Očito se nekakav virus uvukao u prvu momčad Hajduka i prateće osoblje...

Na konkretan upit je li Mijo bio zdrav i spreman za utakmicu ili nije, i ako nije zbog čega je bio na klupi, kao i je li odbio ući u igru, iz Hajduka su preko službe za odnose s javnosti kratko priopćili:

- Mijo Caktaš je na poluvremenu utakmice Osijek - Hajduk prijavio da se ne osjeća dobro, zbog čega nije ni ulazio u igru. Obzirom da nije imao simptome koji bi upućivali na zarazu korona virusom, iz Osijeka je s momčadi doputovao u Rijeku, gdje će se njegovo stanje dalje pratiti i shodno tome će biti donijeta odluka hoće li konkurirati za utakmicu u srijedu ili ne. Trener Tramezzani i sportski direktor Nikoličius prihvatili su Mijino objašnjenje i za njih je ovo pitanje zaključeno.

Tko je preskočio proceduru i zašto, igrač, liječnička služba, stožer... pitanje je na koje će se odgovor tražiti unutar četiri zida Poljuda, no nitko ni iz stožera ni iz kancelarija ovaj slučaj nije shvatio kao nekakav bojkot vezan uz neigranje ili poruku zbog aktualne priču oko potpisa ugovora. Da jest, Mijo bi vjerojatno odmah bio vraćen u Split i ne bi ni putovao s momčadi u Opatiju, gdje je jučer popodne normalno trenirao unatoč jakom pljusku.

'Slučaj viroza' još jedna je potvrda kako su odnosi Hajduka i njegovog kapetana prepuni šumova i kako se iz ničega lako izrodi potencijalno veliki problem. Da je situacija bila normalna, Hajduk se ne bi doveo u cajtnot s produženjem Mijinog ugovora, niti bi se svaki njihov potez i izjava tumačili kao pritisak na kapetana.

Jednako tako, da je Mijo bio siguran u svoju poziciju, ne bi trenirao bolestan, a sve u želji da zaigra i dokaže kako mu je mjesto u postavi. Na koncu, da je komunikacija bila normalna, sve bi bilo odavno riješeno, ne bi problem dočekao Jakobušića i Nikoličiusa.

A cijela lavina oko Caktaša pokrenuta je nakon što je na press konferenciji tadašnji sportski direktor Saša Bjelanović potvrdio visinu Mijinih primanja, koji su izazvali sablazan među navijačima. Umjesto da zaštite svog kapetana, čelnici Hajduka su ga izložili javnom linču a da su pritom, svjesno ili ne, prešutjeli kako se Caktaš u Hajduk vratio kao slobodan igrač bez odštete.

Kad se uzmu u obzir i plaćene odštete i godišnja primanja, Mijo ne da nije najplaćeniji igrač Hajduka, nego nije ni među prvih pet! Prema podacima s Transfermarkta, Hajduk je za Čolinu platio 700.000 eura odštete, za Dolčeka 500.000, Gyurcsa 450.000, Dimitrova 400.000, Jaira 300.000, Eduoka 250.000, Posavca 200.000, Jakoliša 100.000..., a kad se tim iznosima dodaju i godišnja primanja, jasno je da je Mijo daleko od vrha popisa onih koji Hajduka najviše koštaju, a tome svakako treba dodati i podatak da je već jednom Hajduk zaradio milijun eura odštete kad je Mijo odlazio u Rusiju.

Daleko od toga da je Mijo Caktaš Lionel Messi, no kako god okrenuli, on je za ovu momčad poput Messija. Odigrao je najviše utakmica, zabio najviše golova, upisao najviše asistencija, a usput je oborio i neke rekorde u klupskoj povijesti, kao i povijesti HNL-a, koje će neki drugi igrač Hajduka teško tako skoro oboriti. I zbog toga je zaslužio puno više respekta, ako ništa drugo, barem da se javno ne objavljuje visina samo njegova primanja, kao i da se klupom ili tribinama ne prijeti samo njemu, dok drugi igrači u istom statusu normalno konkuriraju za sastav...

Nije puno, pogotovo ako znamo, a javna je to tajna, da su Miju u svoje redove zvala dva od tri najveća konkurenta Hajduka, kao i da je Mijo odbijao razgovore na tu temu. Za sada... Sve adute u svojim rukama drži Hajduk, Mijo je pod ugovorom još šest mjeseci, pa iako već sada može potpisati s bilo kojim klubom na svijetu i u ljeto preseliti u taj klub, Mijo čeka odluku Hajduka...