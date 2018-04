Caktaš: Više smo u svlačionici pričali o Dinamu nego o napadu

Prekrasan gol u Livakovićevoj mreži, četvrti koji je Mijo Caktaš zabio u 10 derbija protiv Dinama, ostao je u sjeni poraza koji znači oproštaj od borbe za naslov prvaka,odlaska predsjednika Ivana Kosa, ali i sramotnog napada huligana na petoricu igrača Hajduka u centru grada. Zbog toga je u srijedu i organiziran sastanak Torcide s četvoricom najstarijih igrača, među kojima je bio i Caktaš.

- Iskreno, ne bih želio prepričavati detalje sastanka jer to nije korektno, dogovorili smo se da to ostane među nama, no vjerujte, najviše smo pričali o utakmici i tome kako smo dobro odigrali. Nema se tu što posebno za reći, što misle o svemu navijači su pokazali pljeskom nakon utakmice, a to što se dogodilo je izolirani incident na koji nitko nije mogao utjecati. Važno je da mi i dalje imamo njihovu potporu. Bio je to iskren razgovor nakon koga nastavljamo skupa kao i do sada - otkrio nam je Caktaš, jedan od iskusnijih igrača u bijeloj svlačionici, koji lako može osjetiti kako dišu njegovi suigrači pojedinačno, ali i kao momčad.

- Puno toga se izdogađalo u sedam dana, od poraza, preko odlaska predsjednika, do tog nesretnog napada, i sigurno da se to odrazilo na nas. No s druge strane, analizirali su derbi i vidjeli da smo bili bolji, da smo stvorili više šansi od njih, i to nas je opet podiglo, vratilo nam samopouzdanje, dobro smo trenirali i spremni čekamo gostovanje u Koprivnici. Rekao bih da smo i fizički i psihički u dosta dobrom stanju, što je jako važno pred nastavak sezone - priča Caktaš.

Eh, da je onaj slobodnjak bio za pobjedu...

Ako Miji nešto može poslužiti kao utjeha, onda je to prekrasan gol koji je zabio Livakoviću.

- Definitivno je to jedan od meni najdražih i najljepših golova karijeri. Uvijek je lijepo zabiti Dinamu, ali pogotovo je lijepo zabiti na krcatom Poljudu. Još da je bilo za pobjedu....

Uskoro će se Miji pružiti i nova prilika, za mjesec dana, u finalu Kupa u Vinkovcima.

- Nadam se da ću je iskoristiti. Ali ima još puno utakmica do tada, ne valja žuriti i preskakati obaveze. Idemo utakmicu po utakmicu, pokušati uhvatiti što više bodova. Ima još pet utakmica, od toga su četiri u gostima, i Osijek doma. Bit će teško, ali pokazali smo da dobro igramo u gostima, tako da vjerujem u našu snagu - dodao je Caktaš.

U Vinkovcima će biti više naših navijača

I Vinkovci su 'u gostima', tako da...

- Možda igramo formalno u gostima, na terenu koji nije naš, ali nećemo se osjećati kao da igramo u gostima. Bit će u Vinkovcima domaća atmosfera, puno više naših, nego Dinamovih navijača. To nam je sada najvažnija utakmica, treba je dočekati zdrav i spreman. I bez kalkulacija. Znate kako se kaže, kako treniraš, tako ćeš i igrati, a ja bih dodao, kako igraš u prvenstvu, tako ćeš igrati i u finalu kupa. Idemo odraditi sve obaveze najbolje što možemo, pa ćemo i u finalu kupa biti pravi - tvrdi Mijo, koji se ne zamara ni ishodom derbija Dinama i Rijeke.

- Ne znam što bih rekao ni što bi mi bilo draže. Ma neka oni to riješe sami između sebe, pa kako bude...