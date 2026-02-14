Caktašu je to bio prvi gol u dresu Dugopolja nakon 6. studenog 2011. godine i pobjede 3:0 protiv Radnika iz Sesveta. Ujedno mu je to i 136. gol u 405. nastupu u klupskoj karijeri
Caktaš zabio prvi gol u dresu Dugopolja nakon čak 14 godina
Mijo Caktaš (33) se u siječnju vratio u matični klub Dugopolje koji se nada izbororiti prvoligaški status. Nedugo nakon potpisivanja ugovora, Caktaš je zabio gol u derbiju.
Drugoligaško natjecanje otvoreno je jučerašnjom utakmicom Karlovca i BSK-a, a nastavljeno je subotnjim susretom između najbolja dva kluba na tablici Dugopolja i Rudeša.
Obje momčadi bore se za ulazak u HNL, a prvih 45 minuta pala su čak tri gola. Najprije su poveli nogometaši Dugopolja golom Josipa Balića u 13. minuti, a onda je u 33. minuti nakon sjajne akcije i izvrsnog dodavanja Allysona izjednačio Karlo Kamenar. Međutim, izjednačenje nije dugo trajalo jer samo tri minute kasnije Mijo Caktaš je zabio za novo vodstvo Dugopolja. Pričekao je centaršut Balića s lijeve strane i sjajno glavom u padu loptu zakucao loptu u mrežu golmana Pavlešića za 2:1. Utakmica je još u tijeku.
Caktašu je to bio prvi gol u dresu Dugopolja nakon 6. studenog 2011. godine i pobjede 3:0 protiv Radnika iz Sesveta. Ujedno mu je to i 136. gol u 405. nastupu u klupskoj karijeri, a 33-godišnjak je i šesti najbolji strijelac HNL-a sa 101 golom.
