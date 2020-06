Što je to grmjelo na Poljudu? Varaždinci proslavili pobjedu!

Varaždinci su u svlačionici proslavili veliku pobjedu protiv Hajduka, a u potpunosti se opustio i trener Toplak koji je nakon majstorske predstave svojih igrača zaslužio počastiti se i pokojim gemištom...

<p>Poljud, svibanj 2009. godine. Također, 29. kolo HNL-a,<strong> Varteks</strong> je pobijedio <strong>Hajduk </strong>1-0 golom Matije Smrekara. Prošlo je 11 godina, Varteks je promijenio ime u Varaždin, ali to 29. kolo im je opet bilo sretno. Varaždin je senzacionalno pobijedio Hajduk 3-2 i to zabivši im tri gola u prvom poluvremenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Varaždinaca nakon pobjede protiv Hajduka</strong></p><p>Dva gola sjajnog Domagoja Drožđeka i jedan Petra Mamića bili su dovoljni Samiru Toplaku i Varaždinu za čudo na Poljudu. Došli su pokušati otkinuti bod na Poljudu i to nakon remija protiv Rijeke, a onda su došli do onoga u što nitko nije vjerovao. Pa ni Samir Toplak. U prvih 40 minuta utrpali su čak tri gola nemoćnim Splićanima koji su u čudu razmjenjivali poglede pune očaja. Osim skalpa, Varaždinci su s tri boda i tek četvrtom pobjedom u sezoni otišli na deveto mjesto s četiri boda više od Intera koji je izgubio 2-0 od Istre. Naravno, to je trebalo i proslaviti!</p><p>Što to grmi? Zapitali su se stanovnici Skalica, kvarta u blizini Poljuda. Zvuk je dopirao iz poljudskih svlačionica, a riječ je bilo o fanatičnom slavlju nogometaša Varaždina. U potpunosti se opustio i trener Toplak koji je nakon majstorske predstave svojih igrača zaslužio počastiti se i pokojim gemištom. Pjevalo se iz sveg glasa: Varaždiiiin, na na na na na, na na na na na, skakalo se po stolovima i pljeskalo.</p><p>Toplak je u potpunosti preporodio Varaždince, a rezultat rada vidno se osjeti nakon prva tri susreta nakon nastavka sezone. Protiv Dinama su izgubili 3-1 iako su zaslužili bod, a onda otkinuli bod Rijeci. To je bila samo uvertira uoči Hajduka kojeg su prizemljili tricom u mreži Josipa Posavca.</p><p>Sada slijedi malo slavlje, a onda važan susret protiv Istre za četiri dana u Varaždinu.</p>