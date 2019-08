Ćaleta-Car: Obitelj mi pati, pa postao sam glavni negativac...

Nikad, baš nikad nisam odbio igrati za hrvatsku reprezentaciju! Uostalom, zbog nastupa u prijateljskoj utakmici za U-20 vrstu propustio sam i sestrinu svadbu, tako da cijela ova priča nema veze s istinom i jako boli, kaže nam Duje Ćaleta-Car (22).

Šutnja je trajala točno 77 dana, ali Duje Ćaleta-Car više nije mogao izdržati. S razlogom. Oko mladog hrvatskog reprezentativca ovog se ljeta prolilo previše negativne tinte, Ćalete-Cara nije bilo na Europskom prvenstvu do 21 godine, a razne informacije (uglavnom netočne) u javnost su puštane sa svih strana.

Lupale su se svakakve "ekskluzive", a Ćaleta-Car trpio je i šutio, nogometaš Marseillea nije želio dalje potpirivati vatru. No sad se i on sa svojom verzijom cijele priče konačno obratio javnosti.

Svi su u Marseilleu htjeli da propustim Euro

- Još prije Europskog prvenstva do 21 godine, pa i prije nego što sam bio pozvan u A-reprezentaciju za lipanjske utakmice s Mađarskom i Tunisom, do mene je došao sportski direktor Marseillea i poručio mi kako bi oni htjeli da ne idem na taj Euro, već da se dobro odmorim za početak ljetnih priprema - rekao je za 24sata Duje Ćaleta-Car pa dodao:

- Prošlu sezonu odradio sam nešto lošije, očito da je dugi boravak i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji na mene ostavio traga, pa u Marseilleu nisu željeli da tako bude i ove godine. U klub je tijekom ljeta stigao novi trener Andre Villas-Boas koji me po dolasku u Marseille nazvao i rekao mi potpuno istu priču. Svi u klubu su željeli da propustim Europsko prvenstvo, njihova je ideja bila da od početka priprema budem u Marseilleu.

Nikad nikome nisam rekao kako sam umoran

Priča ide dalje...

- Marseille je tada u HNS poslao službeni dopis, pa zatražio, ako je moguće, da me se oslobodi nastupa na Europskom prvenstvu do 21 godine. Dan prije popisa putnika za taj Euro došao sam do izbornika Nenada Gračana, objasnio mu što klub traži od mene, naš razgovor trajao je prilično kratko, tek 30-ak sekundi. Ne znam otkud izborniku Gračanu priča da sam umoran ili da ne želim igrati za U-21 reprezentaciju. Nikad nisam nikome rekao kako sam umoran ili kako ne želim nastupati za Hrvatsku, pa nisam mogao vjerovati kada sam sljedeći dan u medijima vidio te njegove izjave. Ništa od toga nije bila istina.

Duje Ćaleta-Car pričao je u dahu...

- Izbornik Nenad Gračan me razočarao u cijeloj priči, nenastupanje na Euru nije bila moja odluka, već su na nju utjecali ljudi iz mog kluba. A te njegove izjave kako sam "umoran, pa ne mogu ići na Europsko prvenstvo" potpuno su me šokirale. Vjerujem da je izbornik bio malo razočaran, pa možda i ljutit što neću biti na Euru, ali te njegove izjave nisu bile na mjestu. I nisu bile točne.

Maldivi? To nema veze s vezom

Spominjala se i priča kako ste već prije rezervirali let i smještaj za ljetovanje na Maldivima sa svojim suigračem iz Marseillea Nemanjom Radonjićem...

- Ne mogu vjerovati tko može napisati takve stvari, tko može izmisliti nešto tako besmisleno? I tu sam ostao u šoku, ali sad vidim da se ta priča stalno ponavlja u medijima, pa moram reagirati. Svugdje me pitaju jesam li išao na Maldive, jesam li stvarno bio toliko umoran pa da nisam mogao igrati za reprezentaciju, a to nema veze s vezom. Pa ako ću biti umoran s 22, kakav ću tek biti s 30 godina!? Ništa ni od toga nije bilo točno. Tko god me poznaje, zna kakav sam. Malo neorganiziran. Nikad do zadnjeg dana ne znam gdje ću na odmor, nikada ništa ne planiram unaprijed, tako da priča o otkazivanju Europskog prvenstva zbog nekakvih Maldiva stvarno nema nikakvog smisla.

Propustio sam sestrinu svadbu zbog reprezentacije

Duje Ćaleta-Car nikada nije imao problema s reprezentativnim pozivima, a zbog nekih je propustio važne obiteljske događaje...

- Pa ja sam zbog prijateljskog nastupa za reprezentaciju do 20 godina propustio sestrinu svadbu! Nikada nisam nikome rekao da neću doći u reprezentaciju, nikada nisam glumio ozljedu, javljao sam se za svako okupljanje, bez obzira radilo li se o mlađim selekcijama ili A vrsti. I zato žalim, te se ispričavam svima što je sve ovako ispalo.

Mladi nogometaš dobro se sjeća tih dana kada je zbog reprezentacije propustio sestrinu svadbu...

- Prvi put me u A-reprezentaciju pozvao Ante Čačić, bilo je to u listopadu 2015. Tada smo u Maksimiru pred praznim tribinama, točno na dan kad mi se udavala sestra, svladali (3-0) Bugarsku. Tri dana kasnije "vatreni" su putovali na Maltu, a meni je izbornik Čačić rekao da tamo neću dobiti priliku, već da je bolje da u tom periodu zaigram za U-20 reprezentaciju protiv Rusije. Prihvatio sam to bez ikakvih pogovora, izgubili smo u Zaprešiću u prijateljskoj utakmici 4-3, a ja zbog nje u tim trenucima nisam bio pored sestre. Hrvatskoj sam uvijek bio, pa i uvijek ću biti na raspolaganju.

Možda su neki suigrači ljuti na mene

Jeste li tijekom Europskog prvenstva do 21 godine bili u kontaktu s preostalim reprezentativcima mlade vrste?

- Imali smo zajedničku grupu na WhatsAppu gdje sam poslao poruku, svima objasnio o čemu se radi te kako ništa što se piše u medijima nije istina. Iskreno sam im poželio svu sreću u Italiji i San Marinu, a oni su me podržali. Tko zna, možda su neki od njih bili ljuti na mene, možda su neki još ljuti. Ali nemaju zašto biti, nisam odbio igrati za reprezentaciju.

Poslije toga jedini niste zaigrali za A-vrstu protiv Tunisa, a sada vas nema na popisu Zlatka Dalića...

- Izbornik Zlatko Dalić mi je rekao u kakvoj je situaciji te da neću zaigrati protiv Tunisa. Ali nismo previše pričali na temu mog izostanka s Europskog prvenstva do 21 godine. Razišli smo se i sve je bilo OK. Da, malo sam se iznenadio kada sam vidio da me sada nema na popisu A-vrste za utakmice protiv Slovačke i Azerbajdžana, dugo sam već u reprezentaciji, očekivao sam da ću opet biti tu. No sad moram prihvatiti ovakvu odluku izbornika Dalića, nastaviti se i dalje dokazivati na klupskoj razini pa vjerovati da ću se što prije opet vratiti u reprezentaciju.

Obitelji prigovaraju "Što Duje glumi"

Protekli dani za 22-godišnjeg nogometaša nisu bili jednostavni...

- Kažem, uvijek sam na svakoj utakmici ponosno nosio hrvatski dres, a žalim što ovoga ljeta nisam imao podršku kluba. Vidim kako me se predstavlja u javnosti, prikazuje me se kao glavnog negativca, a najviše mi je žao zbog moje obitelji. Njih poznaje cijeli grad, sada im ljudi prigovaraju na ulici "što Duje glumi". A već su i oni umorni od silnog objašnjavanja što se točno dogodilo. Obitelj mi je pod velikim pritiskom, a to najviše boli - završio je Ćaleta-Car.