Ćalušić za 24sata o spašavanju obitelji na autocesti: 'Bilo me strah, ali morao sam pomoći...'

Bivši nogometaš Hajduka, Splita, Croatije Zmijavci i Istre 1961 Ivan Ćalušić (25) apsolutni je heroj Slovenije. Na putu na potpis ugovora za tamošnjeg prvoligaša Radomlje u ponedjeljak riskirao je život na autocesti kako bi spasio obitelj s dvoje male djece. Nije se htio time hvaliti, ali je informacija putem društvenih mreža dospjela u javnost jer je obitelj tražila neznanog junaka.

Ivan Ćalušić ispričao je za 24sata detalje nesvakidašnje akcije spašavanja po vrlo opasnim uvjetima.

- Krenuo sam na potpis ugovora u Radomlje i na putu me zahvatila velika oluja, nevrijeme. Vozio sam autocestom i spustio brzinu vožnje na oko 80 na sat jer je jako puhalo i nosilo sve, kiša i vjetar. U jednom trenutku pokraj mene poletjela je cerada od nekog plastenika koju sam jedva izbjegao. Bilo je dosta teška situacija - rekao nam je Ćalušić i nastavio:

- Nakon nekog vremena naletio sam na auto koje je bilo kompletno prekriveno tom ceradom i zaustavljeno na cesti. Stao sam 10-ak metara iza toga auta i upalio četiri žmigavca. Neki su jurili, neki išli sporije, ali je bila nezgodna situacija, bilo me strah da nas netko ne udari. Iz tog auta nitko nije izlazio jer je doslovno cijelo bilo prekriveno tom ceradom.

Foto: NK Radomlje

Nije mogao samo tako proći dalje. Odlučio je izaći i pokušati nešto napraviti.

- Izašao je i čovjek iz tog auta, ali vjetar je toliko pojačao i kiša toliko jako padala da nismo ništa mogli napraviti s tom ceradom. Na koncu smo nekako iskidali jedan dio, čovjek je sjeo u auto i vozio u rikverc, ja sam držao ceradu i nekako smo oslobodili auto i bacili ceradu iza ograde autoceste.

Vratio se u automobil mokar do gole kože i presvukao. Nastavio je na potpis ugovora s Radomljem, gdje je već boravio prije četiri godine, a kad je menadžeru ispričao što se dogodilo ovaj nije mogao vjerovati.

- Pitao sam ga: "Je li ovo znak da ne potpisujem?", haha. Nisam takvo nevrijeme vidio odavno. Nisam znao da će to negdje izaći, nisam nikom ni govorio osim obitelji, ali pojavila se poruka te žene koja je bila u autu, da bi željela upoznati momka koji ih je spasio. Menadžer mi je to objavio na društvenoj mreži i tako je to izašlo u javnost.

Vjerojatno i nesvjestan hrabrog čina i velikog poteza, Ćalušić je za 24sata poručio:

- Nevrijeme je bilo ogromno i nisam znao što ću. Nitko se nije zaustavljao ni pomagao, netko je morao pomoći.