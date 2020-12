Iza velikih uspjeha krije se naporan rad, ali i dobra atmosfera. Josipa Mamić (24), iako debitantica u hrvatskoj reprezentaciji, brzo se uklopila u cijelu bajku u Koldingu.

- Najveći zabavljač u reprezentaciji je naša Ćamila, a na mobitelu najviše vremena provodi Keti Ježić. Glazba trešti na zvučniku prije svakog treninga ili utakmice, a na repertoaru se nađu Jole, Doris, Indira i Grdović. Uvijek je neka zabava i smijeh - otkrila nam je mlada reprezentativka poneke tajne sjajne atmosfere.

Josipa se rukometom bavi od pete godine, a karijeru je započela u rodnom Dugom Selu. Upornim radom i trudom dočekala je prvi reprezentativni poziv, no cijeli put i nije bio tako lagan. U nekoliko navrata htjela se i ostaviti rukometa.

- Itekako sam pomišljala na to. Imala sam dvije operacije koljena, točnije prednjih križnih ligamenata i to jednu za drugom. Bio je to dosta naporan psihički period, a dvije godine nisam zaigrala u ligi.

Bez obzira na to, Mamić, sada članica Bjelovara, dominira u hrvatskom prvenstvu u kojem je bila najbolji strijelac prošle sezone.

- Treniramo svaku večer usto što sam ja svako jutro u teretani, tijelo mi bez toga jednostavno ne može - objašnjava Josipa.

Reprezentacija je ipak druga priča. Više video-analize, ali protivnika. Svoje utakmice rijetko kad pogledaju.

- Igrati za klub i za reprezentaciju ogromna je razlika. Puno je veća odgovornost kada se igra za svoju zemlju, kada se nosi grb na dresu. Kada krene himna, u istom trenu spajaju se ponos i sreća. Tada ne razmišljam ni o čemu osim o utakmici. Totalni fokus.

Debitantica jesam, ali iskreno ne osjećam se tako. Osjećam se kao da sam tu već duži period, nemam početničku tremu.

Naše rukometašice zauzele su veliku medijsku pažnju svojim izvedbama. Osim što su dobile brdo navijača, uz njih su i "kauboji", koji su im čestitali na pobjedama i poslali poruku podrške za nastavak natjecanja.

- Meni su osobno poruke poslali Stepančić i Ivić, hvala im na tome, puno mi to znači - rekla je Josipa.

Prijenos utakmica gledatelji u Hrvatskoj mogu pratiti samo na PlanetSportu. No time se Hrvatice ne zamaraju previše.

- Nisu nas nešto posebno ni ispratili na prvenstvo, tako da nas ovo s prijenosom nije ni začudilo. A što reći... - ostala je Josipa pod ručnom.

Prije dolaska na okupljanje već su imale raspored po sobama koji je sastavio stručni stožer. Jede i pije se po izboru, no nitko ni u čemu ne pretjeruje.

- Ja sam u sobi s Andreom Šimarom. Što se tiče moje prehrane, već je izašlo u medije i izazvalo smijeh, ali to je apsolutno točno. Najslabija sam na palačinke i Nutellu. Treneri nam ne brane ništa po pitanju hrane, mislim da smo same dovoljno odgovorne i da nitko ne želi pretjerivati s nezdravim.

Team building, kaže Josipa, odrađuju u dnevnom boravku za vrijeme odmora. Svakako je potrebna doza zezancije kako bi bili još bolja družina na terenu. Sada su sve oči uprte na njih, a pred ovim curama je izgleda još puno sportskih uspjeha.