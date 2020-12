Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u utorak od 18.15 igra odlučujuću utakmicu protiv Njemačke za ulazak u polufinale Europskog prvenstva. S obzirom na velike probleme s korona virusom, izbornik Nenad Šoštarić se prije odlaska na Euro samo potajno nadao mogućem prolasku u drugu fazu, ali nije se nadao kako će njegove heroine biti na korak do plasmana u polufinale.

Nakon današnjeg susreta Nizozemske i Njemačke stvari će biti još jasnije, ali jedno je sigurno - naše su rukometašice pokazale nevjerojatno zajedništvo i veliko srce te se sigurno zaslužuju naći među četiri najbolje ekipe u Europi.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje rukometašica u autobusu

- Nekada je veliko srce dovoljno da se pobjeđuje što vidimo na primjeru mojih 'lavica'. A ako Hrvatska izbori plasman u polufinale, to će biti najveće iznenađenje u povijesti Europskih prvenstava - rekao je Per Johanson, bivši crnogorski izbornik i trener ruskog Rostova.

Hrvatice imaju dva dana odmora do spomenutog susreta u utorak (15:15). Protiv Norveške imali smo tračak nade za moguću pobjedu, ali ipak valja priznati da je to njihov nacionalni sport i da su one 'posebna razina'. U pomoć je stigla i Dejana Milosavljević iz Podravke, a sad je sve u njihovim rukama.

Pa da pokažu spomenutom Johansonu kako mogu ispisati jedno od najvećih iznenađenja u povijesti Europskih prvenstava.