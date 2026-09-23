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Canjuga za 24sata: Kažu mi da ih podsjećam na Majera, a Rog i Melnjak su mi bili najveći motiv

Piše Hrvoje Tironi,

Na treninzima me stalno impresioniraju Šotiček i Jagušić, a svi vjerujemo kako ćemo se plasirati na Europsko prvenstvo, priča nam nadolazeća zvijezda Varaždina