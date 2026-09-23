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Canjuga za 24sata: Kažu mi da ih podsjećam na Majera, a Rog i Melnjak su mi bili najveći motiv
Na treninzima me stalno impresioniraju Šotiček i Jagušić, a svi vjerujemo kako ćemo se plasirati na Europsko prvenstvo, priča nam nadolazeća zvijezda Varaždina
Atmosfera u svlačionici je odlična, polako treniramo i čekamo tu utakmicu s Mađarskom. Među nama uvijek vlada dobra atmosfera, odlična smo klapa i svi vjerujemo kako ćemo uskoro izboriti nastup na Europskom prvenstvu, kaže nam Ivan Canjuga (20), mladi veznjak Varaždina i hrvatske U-21 reprezentacije.
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