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Foto: MArko Prpić/PIXSELL
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Canjuga za 24sata: Kažu mi da ih podsjećam na Majera, a Rog i Melnjak su mi bili najveći motiv

Piše Hrvoje Tironi,

Na treninzima me stalno impresioniraju Šotiček i Jagušić, a svi vjerujemo kako ćemo se plasirati na Europsko prvenstvo, priča nam nadolazeća zvijezda Varaždina

Atmosfera u svlačionici je odlična, polako treniramo i čekamo tu utakmicu s Mađarskom. Među nama uvijek vlada dobra atmosfera, odlična smo klapa i svi vjerujemo kako ćemo uskoro izboriti nastup na Europskom prvenstvu, kaže nam Ivan Canjuga (20), mladi veznjak Varaždina i hrvatske U-21 reprezentacije.

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