Cannavara su 'modri' razljutili, a znao je što je problematično: 'Od svega je dobra tek pobjeda'

Malo je nedostajalo da priredimo senzaciju. Čestitao bih dečkima na odličnoj utakmici, pokazali su da se ekipa iz trećeg ranga uz dobar rad i kvalitetnu pripremu može parirati najboljima u Hrvatskoj. Ostaje žal, bili smo blizu, međutim primili smo dva gola na kraju. Ipak, još jednom bih čestitao dečkima, odigrali su odličnu utakmicu. Strijelac drugog gola Čikvar i kapetan su u radnom odnosu, ostali dečki su posvećeni samo nogometu, započeo je trener domaće momčadi Nikola Papac koji je s Bjelovarom umalo iznenadio Dinamo u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Domaća je momčad vodila 2-1, imali su dvadesetak minuta do kraja utakmice, ali onda su 'modri' golovima Cordobe i Pierre-Gabriela preokrenuli i prošli u daljnju fazu natjecanja. Prvi gol za domaće zabio je odlični američki napadač Akanni.

- Bila je to odlična utakmica s vrhunskom energijom. Želio bih zahvaliti Isusu na tome i na prilici. Imali smo momentum, ali nakon zaleđa se momentum preokrenuo i nije bilo sreće. Treniramo to s desne strane, znao sam gdje će Šantalab ubaciti pa sam znao gdje moram utrčati. Imam samo ovaj dres pa ga nažalost nisam mijenjao ni sa kime, a Mmaee mi je rekao da ne može dati dres. On je Samy, a moje ime je Samid. Bila je dobra borba, sve su to snažni igrači i imao sam sreće da osvojim mnogo zračnih duela - rekao je napadač.

Bjelovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

S druge strane, ne može igrom momčadi zadovoljan biti strateg Dinama Fabio Cannavaro koji je nakon odlaska sportskog direktora Marka Marića bio na pragu odlaska iz Dinama, ali ostao je u dogovoru s Upravom.

- Znao sam da neće biti lako jer je u ovakvim utakmicama motivacija jako bitna pa velike momčadi ne shvaćaju da moraju biti fokusirane na utakmicu. Nisam sretan izdanjem, ali na kraju je tu ipak pobjeda. Na poluvremenu sam dečkima rekao da moramo znati da je riječ o motivaciji, da su oni motiviraniji, a mi moramo biti koncentriraniji jer ne smijemo tako primati golove. Ideja je bila dati minute različitim igračima, a na kraju smo to napravili. Izgleda da Mišićeva ozljeda nije ozbiljna - rekao je Cannavaro pa zaključio:

- Ljut sam na sve igrače, jedino je pobjeda dobra stvar. Nadam se da će ovo biti lekcija, imamo odgovornost, mi smo Dinamo i ne možemo tako igrati. Naravno da sam se uplašio kad su poveli, ali dobra stvar je da smo nastavili igrati i pronašli rješenje. Ne želim tražiti alibije, ali igrao sam nogomet i znam kako je to u ovakvim utakmicama. Moramo davati sve od sebe da navijači budu ponosni na nas, ali teško je i njima u ovakvim utakmicama.