OPET JE IZBORNIK

Piše HINA,
Pogledajte kako su Cannavara dočekali na potpisu ugovora
Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Fabio Cannavaro, legendarni talijanski branič, preuzima reprezentaciju Uzbekistana! Nakon otkaza u Dinamu, Cannavaro se vraća na scenu sa svojim timom sunarodnjaka

Talijanski nogometni stručnjak Fabio Cannavaro (52) i službeno je novi izbornik Uzbekistana, objavio je tamošnji savez na X-u.

"Uzbekistanski nogometni savez potpisao je ugovor s Fabiom Cannavarom, poznatim stručnjakom, trostrukim sudionikom Svjetskog prvenstva, bivšim svjetskim prvakom i jednim od najboljih braniča modernog doba. Talijanski izbornik vodit će našu reprezentaciju u pripremama za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku", objavio je uzbekistanski nogometni savez.

Za Cannavara će to biti prvi posao nakon što je dobio otkaz u zagrebačkom Dinamu u travnju ove godine. Talijanski stručnjak nije stranac u azijskom nogometu. Vodio je kinesku reprezentaciju, kineske klubove Tianjin Quanjian i Guangzhou Evergrande, te saudijski Al Nassr.

Cannavaru će se pridružiti tehničko osoblje sastavljeno isključivo od sunarodnjaka. S njim u Taškent dolaze i Eugenio Albarella (pomoćni trener), Francesco Troise (kondicijski trener), te Antonio Chimenti (trener golmana). Uzbekistan, koji je stekao neovisnost 1991. nakon raspada SSSR-a, premijerni nastup na World Cupu je osigurao još u lipnju.

