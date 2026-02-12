FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Smiren um = Aura moći. Zašto? Jer on zna pravilo igre: onaj tko kontrolira emocije, kontrolira ishod. Kad svi izgube razum, on ostaje hladan. Kad svi paničare, on razmišlja. Kad svi odustanu, on pronalazi rješenje. Smirenost nije slabost. Smirenost je znak vrhunske mentalne discipline. To je ono što slabići ne razumiju! Hladan um. Oštri potezi. Nezaustavljiva dominacija - napisala je nakon što je zabio 'panenku' protiv Rijeke. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL