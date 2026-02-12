FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama
Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, pogotovo u posljednje vrijeme kad je na Poljudu jedna od važniji tema produljenje njegova ugovora. Najveća mu je podrška svakako supruga Iris.
Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, pogotovo u posljednje vrijeme kad je na Poljudu jedna od važniji tema produljenje njegova ugovora. Najveća mu je podrška svakako supruga Iris.
Marko i Iris upoznali su se 2014. godine kada je on potpisao za ruski Rubin Kazan. Nogometaš je tada imao 20 godina, a Iris 32
Unatoč velikoj razlici u godinama, ona mu je stalni oslonac u karijeri, a često riječi podrške objavljuje na društvenim mrežama
- Četvrta godina, ponovno sam, ovo je više od poraza, uz pjesmu Tonyja Cetinskog "Mjesečar". But you'll never walk alone - objavila je jednom prilikom poruku podšrke.
Smiren um = Aura moći. Zašto? Jer on zna pravilo igre: onaj tko kontrolira emocije, kontrolira ishod. Kad svi izgube razum, on ostaje hladan. Kad svi paničare, on razmišlja. Kad svi odustanu, on pronalazi rješenje. Smirenost nije slabost. Smirenost je znak vrhunske mentalne discipline. To je ono što slabići ne razumiju! Hladan um. Oštri potezi. Nezaustavljiva dominacija - napisala je nakon što je zabio 'panenku' protiv Rijeke.
"Onog dana kad slijepac progleda, prvu stvar koju odbaci je štap, koji mu je pomagao cijeli život. Traje malo duže jer se ne laktaš, ne služiš spletkama i ne gradiš imidž spuštajući druge, ali upamti: laž trči sprint, istina maraton," poručila je Livajina odabranica.
Osim nas samih, najviše nam je žao njega. Dao je najbolje godine ovom klubu, zabio 91 gol, jučer još jedan nevjerojatan, ali nije dobio kvalitetne suigrače. Oprosti nam... - objavila je na Instagramu
Nakon dramatične utakmice, pobjede 2-1 nad Vukovarom i završetka turbulentne polusezone, koju zaključuju na bod od vodećeg Dinama, nogometaši Hajduka i njihove bolje polovice okupili su se u jednom splitskom restoranu kako bi se podružili prije kratkog odmora
Večer je bila ispunjena pjesmom, plesom i dobrim raspoloženjem, a glavnu riječ, kako na terenu tako i na zabavi, vodio je Marko Livaja sa suprugom Iris, koja je djeliće atmosfere podijelila na svom Instagramu
