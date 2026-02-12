Obavijesti

Galerija

Komentari 33
PREKRASNA IRIS

FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama
Split: Iris Rajčić I Marko Livaja dolaze u restoran Adriatic Grašo
Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, pogotovo u posljednje vrijeme kad je na Poljudu jedna od važniji tema produljenje njegova ugovora. Najveća mu je podrška svakako supruga Iris. | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
1/67
Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, pogotovo u posljednje vrijeme kad je na Poljudu jedna od važniji tema produljenje njegova ugovora. Najveća mu je podrška svakako supruga Iris. | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Komentari 33

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026