Carević: Čestitke igračima, ovo je bila treća utakmica u 6 dana. Gregurina: Poklonili smo 2 gola

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Slaven Belupo u 25. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na kraju moramo biti zadovoljni bodom kada sagledamo cijelu utakmicu. Nažalost, poklonili smo dva pogotka zbog dviju tehničkih pogrešaka- izjavio je Mario Gregurina

Nogometaši Gorice i Slaven Belupa su remizirali (2-2) u 25. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Gorica je povela u 13. minuti golom Domagoja Pavičića, a onda su gosti izjednačili u 55. minuti golom Tomislava Božića. U sredini drugog poluvremena 'farmaceuti' su poveli golom Josipa Mitrovića u 74. minuti, no njihovo vodstvo nije dugo trajalo. Domaćini su ekspresno odgovorili dvije minute kasnije kada je za konačnih 2-2 zabio Pavičić. 

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Slaven Belupo u 25. kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Slaven Belupo u 25. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Igračima Gorice ovo je bila treća utakmica u šest dana, a trener Mario Carević nakon utakmice naglasio je da je ponosan na svoju momčad. 

- Prije svega čestitam svojim igračima, nama je ovo bila treća utakmica u šest dana. Ponosan sam na njih. Na nekim igračima se vidio pad energije koji su igrali stalno. Slaven nam nije ništa kreirao iz igre, samo iz prekida, a mi smo imali tri mrtve šanse - počeo je Carević pa nastavio:

- Ma, ne znam više... Isto pričam iz kola u kolo. S jedne strane me veseli toliki broj šansi, a s druge - dosta više tih promašaja. Moramo bolje reagirati u tim situacijama, ali tako valjda mora biti. 

S druge strane, trener 'farmaceuta' Mario Gregurina također je komentirao utakmicu. 

- Na kraju moramo biti zadovoljni bodom kada sagledamo cijelu utakmicu. Nažalost, poklonili smo dva pogotka zbog dviju tehničkih pogrešaka, a često se dogodi da zbog takvih stvari izgubiš utakmicu - izjavio je pa dodao:

- Ovako je završilo 2:2 i moramo biti zadovoljni. Termin u 15 sati, uz to proljetno sunce, očito je utjecao na nas jer energetski nismo ušli u utakmicu onako kako smo trebali. Ipak, ovaj bod treba gledati kao pozitivu. 

