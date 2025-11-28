Carević: Dinamo je favorit i neće me zavarati taj poraz od Lillea

Gorica i Dinamo zatvorit će 15. kolo u ponedjeljak u Turopolju. "Modri" dolaze nakon teškog poraza od Lillea u Europskoj ligi (4-0) te im je samopouzdanje dosta uzdrmano. Gorica je pronašla pravi ritam te je ostvarila dvije pobjede i jedan remi u zadnja tri HNL susreta. Ipak, trener Mario Carević poziva na oprez.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Dinamo je naravno favorit, morat ćemo biti na vrhuncu svojih mogućnosti da bi nešto tražili protiv njih. Vjerujem u svoje momke i nadam se da ćemo biti na nivou. Imamo se pravo nadati pozitivnom rezultatu. Manjak kvalitete treba nadomjestiti požrtvovnošću, s velikom količinom trke, s ogromnom disciplinom. Mislim da je Dinamo sada drugačiji, duže su skupa, bolje se poznaju. Pitanje je opet tko će početi za "modre". Ne očekujem neke velike promjene, eventualno da će se mijenjati dva igrača u prvih 11 - rekao je Carević.

Komentirao je Carević poraz Dinama.

- Francuska liga je miljama ispred naše, što se tiče intenziteta, tranzicija... Opet bi možda druga utakmica bila da sudac Bakraru nije poništio gol. Takva je utakmica bila, no to jučer me sigurno neće zavarati - rekao je.

Gorica je već pobijedila Dinamo ove sezone i to s 2-1 u sred Maksimira. Momčad Marija carevića tražit će još jedan veliki skalp, a priliku može imati ako Dinamo ostane u nokdaunu zbog europskog poraza. Sve ostaje na momčadi, ali nedostajat će im Iker Pozo, koji ne može igrati zbog kartona, a upravo je on načeo Dinamo u šestom kolu.