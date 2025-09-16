Carević nakon pobjede protiv Dinama: Igrači su popili jedan gemišt, stožer malo više, ha, ha

Rijetko kada se dogodi da naša tri najveća kluba kiksaju u istom kolu, ali tome smo svjedočili proteklog vikenda. Rijeka je remizirala s Lokomotivom (1-1), Varaždin je srušio Hajduk (2-0), a Gorica prvi put u povijesti pobijedila Dinamo (2-1) na Maksimiru.

Pokretanje videa... 01:08 NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mario Carević i Nikola Šafarić, treneri Gorice i Varaždina, su tim povodom dali intervju za službenu stranicu HNL-a i odgovorili na nekoliko pitanja.

Formula uspjeha za pobjedu nad Hajdukom/Dinamom?

Šafarić Dobra priprema utakmice, odličan angažman igrača i zajedništvo. Izgledali smo kao momčad na terenu i to je presudilo pobjednika utakmice.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Carević: Hrabrost, vjera da možemo i disciplina u taktičkom izvršavanju zadataka.

Kakva je bila proslava pobjede?

Šafarić: Ostao sam u klubu još sat vremena poslije utakmice, popričali smo svi zajedno i onda sam otišao kući staviti djecu na spavanje.

Carević: Podružili smo se, naravno, nakon utakmice. Igrači su popili po jedan, a stožer malo više gemišta, ha, ha, ha... Drago mi je zbog ove pobjede jer mislim da smo je zaslužili.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na što je bio naglasak u pripremi utakmice?

Šafarić: Na plitkoj formaciji, agresivnošću koja bi nam omogućila jasne i konkretne izlaske u pozitivnu tranziciju te odlučnost u samoj završnici.

Carević: Na zonski presing na loptu u formaciji 4-2-3-1. Zatvorili smo im centralni koridor, tjerali ih na bok i tamo pokušali loviti u presing, te trčanje kontranapada nakon osvojene lopte.

Koji su dometi momčadi u nastavku sezone?

Šafarić: Prerano je pričati o tome, bitna je samo sljedeća utakmica protiv Lokomotive.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Carević: Rano je još za takve procjene, liga je jako izjednačena i teško je povezati dvije pobjede za redom. Ovdje sam da dodatno poboljšamo to što nam dobro ide i da korigiramo stvari koje nisu dobre.

Što mislite o kolegi Careviću/Šafariću kao treneru?

Šafarić: Temeljit i profesionalan prije svega, vodi brigu o bitnim detaljima koji mogu promijeniti tijek utakmice i mislim da dobro to prenosi na momčad koja zna kako se mora ponašati u fazi obrane i u fazi napada.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Carević: Odličan trener. Momčad mu izgleda vrhunski u svim fazama igre, disciplinirani su, obrambeno odlični. Znaju se nadigravati, imaju definirane kontranapade kad su u nižoj poziciji te se znaju i braniti u niskom bloku kad zatvaraju utakmicu! Kompetitivna družina.