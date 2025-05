Carević neće biti novi trener Hajduka? Vitali želi stranca

Posljednjih mjesec dana na Poljudu bilo je kao iz noćne more. Hajduk je u ključnom dijelu sezone, kao i prošle godine, upao u krizu i prokockao sve što je gradio. Čak šest utakmica u nizu nije znao za pobjedu i tako je sam sebi kompromitirao šanse za osvajanje naslova prvaka, ali zahvaljujući pobjedi protiv Rijeke i kiksu Dinama protiv Lokomotive, Splićani su uoči posljednjeg kola ostali u igri za titulu. Šanse nisu velike, ali uz pobjedu protiv Šibenika, Dinamo i Rijeka moraju kiksati protiv Varaždina i Slaven Belupa kako bi titula završila na Poljud.

Pokretanje videa... 01:12 Rakitić se oglasio: 'Nisam donio odluku. Još ima posla prije nego što objesim kopačke o klin...' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

No, kako god završila sezona, velika čistka sprema se u Hajduku na svim razinama. Gennaro Gattuso potvrdio je kako odlazi nakon posljednje utakmice, u lipnju se, godinu dana ranije, bira novi Nadzorni odbor, a kako se aktualna postava raspušta, ista koja je izabrala predsjednika Ivana Bilića i sportskog direktora Francoisa Vitalija, logičan je slijed i njihov rastanak sa splitskim klubom.

Iako bi Hajduk već trebao imati plan za sljedeću sezonu, što se tiče upravljačkog segmenta, ali i igračke križaljke, zna se da se još ništa ne zna. Zbog izbora Nadzornog odbora, sve bi moglo kaskati, izbor trenera, transferi igrača, kao i imenovanje novog predsjednika i sportskog direktora. Dok se sve ne definira, aktualni čelnici obnašaju svoje funkcije i odlučuju o svemu iako ih za mjesec dana tu vrlo vjerojatno više neće biti! Pa tako i Vitali, koji uredno ispunjava obveze iz svog ugovora i ne osvreće se na glasine o mogućem odlasku, dao u potragu za novim trenerom.

Split: Francois Vitali novi je sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mario Carević favorit je navijača i hajdučke zajednice, smatraju da je on idealan kandidat, kao bivši hajdukovac i mladi stručnjak koji se dokazao u HNL-u na klupi Šibenika i Gorice, prodefiliralo je i ime Gorana Tomića koji gaji atraktivni stil nogometa kojeg je demonstrirao u Lokomotivi i Rijeci, no Vitali ima neke svoje planove.

Varaždin i Gorica sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, Francuz na klupu želi dovesti stranca, a to se prvenstveno odnosi na stručnjake iz njegove domovine čiji rad jako dobro poznaje. Na popisu su tri imena, ali nije poznato o kome je riječ.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Poprilično je suluda situacija u kojoj se našao Hajduk, ali i koja najbolje oslikava nered koji se događa na Poljudu koji je posljedica loših odluka struke nedostojne da vodi ovako veliki klub. Osvojio titulu ili ne, čekaju ga problematični mjeseci, a još se ni blizu ne zna tko bi mogao biti predsjednik. Jedna od ideja bila je da na čelo kluba, sa svojim timom ljudi, dođe legendarni Slaven Bilić, Goran Vučević bio bi sportski direktor, a Josip Skoko član uprave zadužen za sportska pitanja, no bivši hrvatski izbornik zasad je to odbio jer se trenutno prvenstveno vidi u trenerskom poslu. Kako god bilo, dramatični i izazovni dani su pred Hajdukom jer do početka priprema, koje vrlo vjerojatno kreću krajem lipnja, mora sve biti posloženo.