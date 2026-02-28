Carević: Svi kažu da je najlakše igrati protiv Dinama, slažem se

Trener Gorice Mario Carević (43) najavio je utakmicu s Dinamom koja će se igrati u nedjelju od 17.15 sati na Maksimiru. Gorica je osma momčad HNL-a s 26 bodova u 23 kola. Trenutačno imaju devet bodova više od zadnjeg Osijeka i šest bodova više od pretposljednjeg Vukovara. Na službenoj stranici kluba objavljene su njegove izjave uoči nedjeljnog dvoboja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu | Video: Marta Divjak/24sata

Nakon pobjede protiv Istre u prošlom kolu, ozračje u ekipi je vrlo dobro.

- Svaki pozitivan rezultat ubrizga dozu samopouzdanja i raspoloženje je kroz tjedan drugačije nego kad izgubiš. Međutim, tu utakmicu smo arhivirali i sada se spremamo za sljedeću. Znamo da nas čeka iznimno zahtjevna utakmica s obzirom na kvalitetu Dinama i širinu njihova kadra. Ipak, imam vjeru u svoje momke. Ako se budemo držali naših principa, sigurno ćemo imati svojih pet minuta u utakmici.

Shvaća da će Gorica u susret ući bez pritiska koji je na Dinamovim leđima.

- Svi kažu da je to najlakša utakmica za igrati i slažem se s time, vjerojatno malo ljudi od nas očekuje da možemo tamo nešto napraviti. Na nama je da uživamo u nogometu, da shvatimo to maksimalno ozbiljno i koncentriramo se maksimalno, jer Dinamo, Hajduk i takve ekipe kažnjavaju svaku dekoncentraciju i apsolutno svaku pogrešku.

Zbog kartona na susretu neće biti Perića, a Fiolić i Duraković su ozlijeđeni. Pršir je pod upitnikom nakon jačeg udarca kojeg je dobio u prošlom kolu.

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo i Gorica ove sezone igrali su dva puta; u 6. kolu kad je Gorica pobijedila na Maksimiru 2-1 te u 15. kolu kad je Dinamo slavio 2-0 u Velikoj Gorici. Dinamo je prvi na tablici s 51 bodom i tražit će iskupljenje u prvenstvu nakon poraza od Genka u produžetku uzvratnog europskog susreta. Moguće je da će Kovačević dosta rotirati s obzirom na europske obveze od četvrtka.

Umor 'modrih' ne smije zavarati prvotimce Gorice, misli igrač Bruno Bogojević.

- Ne trebamo se zavaravati time što imaju samo tri dana odmora. Navikli su na takav ritam. Mi se moramo koncentrirati na našu igru jer vjerujem da tamo imamo šansu uzeti bodove.