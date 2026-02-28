Trener Gorice Mario Carević najavio je okršaj protiv Dinama. Vjeruje u pobjedu zbog pritiska koji je na 'modrima'. Goričani će nakon slavlja protiv Istre u prošlome kolu probati pobijediti Dinamo drugi put ove sezone
Carević: Svi kažu da je najlakše igrati protiv Dinama, slažem se
Trener Gorice Mario Carević (43) najavio je utakmicu s Dinamom koja će se igrati u nedjelju od 17.15 sati na Maksimiru. Gorica je osma momčad HNL-a s 26 bodova u 23 kola. Trenutačno imaju devet bodova više od zadnjeg Osijeka i šest bodova više od pretposljednjeg Vukovara. Na službenoj stranici kluba objavljene su njegove izjave uoči nedjeljnog dvoboja.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Nakon pobjede protiv Istre u prošlom kolu, ozračje u ekipi je vrlo dobro.
- Svaki pozitivan rezultat ubrizga dozu samopouzdanja i raspoloženje je kroz tjedan drugačije nego kad izgubiš. Međutim, tu utakmicu smo arhivirali i sada se spremamo za sljedeću. Znamo da nas čeka iznimno zahtjevna utakmica s obzirom na kvalitetu Dinama i širinu njihova kadra. Ipak, imam vjeru u svoje momke. Ako se budemo držali naših principa, sigurno ćemo imati svojih pet minuta u utakmici.
Shvaća da će Gorica u susret ući bez pritiska koji je na Dinamovim leđima.
- Svi kažu da je to najlakša utakmica za igrati i slažem se s time, vjerojatno malo ljudi od nas očekuje da možemo tamo nešto napraviti. Na nama je da uživamo u nogometu, da shvatimo to maksimalno ozbiljno i koncentriramo se maksimalno, jer Dinamo, Hajduk i takve ekipe kažnjavaju svaku dekoncentraciju i apsolutno svaku pogrešku.
Zbog kartona na susretu neće biti Perića, a Fiolić i Duraković su ozlijeđeni. Pršir je pod upitnikom nakon jačeg udarca kojeg je dobio u prošlom kolu.
Dinamo i Gorica ove sezone igrali su dva puta; u 6. kolu kad je Gorica pobijedila na Maksimiru 2-1 te u 15. kolu kad je Dinamo slavio 2-0 u Velikoj Gorici. Dinamo je prvi na tablici s 51 bodom i tražit će iskupljenje u prvenstvu nakon poraza od Genka u produžetku uzvratnog europskog susreta. Moguće je da će Kovačević dosta rotirati s obzirom na europske obveze od četvrtka.
Umor 'modrih' ne smije zavarati prvotimce Gorice, misli igrač Bruno Bogojević.
- Ne trebamo se zavaravati time što imaju samo tri dana odmora. Navikli su na takav ritam. Mi se moramo koncentrirati na našu igru jer vjerujem da tamo imamo šansu uzeti bodove.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+