Carević uoči Osijeka: Prvenstvo nije gotovo. Možemo napraviti pomak. Moramo biti na razini

U subotnjoj utakmici 35. kola HNL-a sastaju se Gorica i Osijek. Gorici će to biti posljednja domaća utakmica sezone te su već osigurali ostanak u domaćem prvenstvu, ali Osijek s druge strane i dalje nije siguran na pretposljednjem mjestu s 32 boda.

Momčad Marija Carevića je trenutačno osmo plasirana, ali u posljednje dvije utakmice Gorica je poražena od Dinama (1-2) i Slaven Belupa (0-1). Na domaćem terenu protiv Osijeka će tražiti tri boda i bolje mjesto na tablici koje na kraju sezone znači i veća zarada od televizijskih prava.

Carević još nije prešao preko poraza od 'farmaceuta' u posljednjem kolu te je naglasio da je bio izrazito ljut.

- Prije svega želim vidjeti da smo glavom, fokusom i koncentracijom u utakmici. Bio sam izrazito ljut nakon prethodne utakmice gdje jednostavno pojedinci nisu bili na razini. Želim napomenuti da prvenstvo nije gotovo, da se još imamo za što boriti i da želimo biti što bolje pozicionirani - komentirao je poraz protiv Slavena pa se okrenuo sljedećem susretu:

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čeka nas vrlo važna utakmica protiv Osijeka koji je izrazito agresivna momčad, dobro definirana u fazi napada i momčad koja stvarno ne prima golove. Morat ćemo biti na visokom nivou i strpljivi kako bismo uzeli nešto iz te utakmice - izjavio je.

Momčad se bori i s izostancima zbog žutih kartona.

- Perić je morao izaći iz igre u Koprivnici, on neće biti u konkurenciji, Filipović je također upitan i vrlo vjerojatno ga nećemo imati, tako da će neki drugi igrači morati uskočiti. Leš odrađuje žute kartone - rekao je Carević.

Naglasio je kako je cilj skupiti što više bodova i da je svaka sljedeća utakmica od velike važnosti.

- Svaka sljedeća utakmica je najvažnija. I ona prva u prvenstvu i ova pretposljednja. Ne želim da ni u jednoj utakmici izgledamo onako kako smo izgledali u Koprivnici. Gledamo da svaku sljedeću utakmicu budemo što bolji. Ostala su još dva koračića do odlaska na odmor, a ja želim da na taj odmor odemo sa stilom. I pojedinačno, i klupski. Važno mi je to, moramo biti sportaši do kraja i naći nekakvu osobnu motivaciju, izvući najbolje i najviše iz sebe i odigrati pošteno do kraja. I pokušati skupiti što više bodova. Na tablici smo svi blizu, i dalje možemo napraviti nekakav pomak, ostaviti Osijek iza sebe, biti siguran da nas ne mogu stići. Puno je tu uloga i moramo biti na razini - zaključio je.

Utakmica je na rasporedu u subotu 16. svibnja s početkom u 16 sati, a prijenos je na kanalu MaxSport 1.