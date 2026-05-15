Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO SUSRET

Carević uoči Osijeka: Prvenstvo nije gotovo. Možemo napraviti pomak. Moramo biti na razini

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Carević uoči Osijeka: Prvenstvo nije gotovo. Možemo napraviti pomak. Moramo biti na razini
3
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ne želim da ni u jednoj utakmici izgledamo onako kako smo izgledali u Koprivnici. Gledamo da svaku sljedeću utakmicu budemo što bolji - rekao je uoči posljednje domaće utakmice trener Gorice Mario Carević

Admiral

U subotnjoj utakmici 35. kola HNL-a sastaju se Gorica i Osijek. Gorici će to biti posljednja domaća utakmica sezone te su već osigurali ostanak u domaćem prvenstvu, ali Osijek s druge strane i dalje nije siguran na pretposljednjem mjestu s 32 boda. 

Momčad Marija Carevića je trenutačno osmo plasirana, ali u posljednje dvije utakmice Gorica je poražena od Dinama (1-2) i Slaven Belupa (0-1). Na domaćem terenu protiv Osijeka će tražiti tri boda i bolje mjesto na tablici koje na kraju sezone znači i veća zarada od televizijskih prava. 

NAKON PORAZA OSIJEKA Kohorta je skandirala: 'Skinite dresove!'. Navijači su bijesni: 'Imate li licencu za drugu ligu?'
Kohorta je skandirala: 'Skinite dresove!'. Navijači su bijesni: 'Imate li licencu za drugu ligu?'

Carević još nije prešao preko poraza od 'farmaceuta' u posljednjem kolu te je naglasio da je bio izrazito ljut. 

- Prije svega želim vidjeti da smo glavom, fokusom i koncentracijom u utakmici. Bio sam izrazito ljut nakon prethodne utakmice gdje jednostavno pojedinci nisu bili na razini. Želim napomenuti da prvenstvo nije gotovo, da se još imamo za što boriti i da želimo biti što bolje pozicionirani - komentirao je poraz protiv Slavena pa se okrenuo sljedećem susretu:

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čeka nas vrlo važna utakmica protiv Osijeka koji je izrazito agresivna momčad, dobro definirana u fazi napada i momčad koja stvarno ne prima golove. Morat ćemo biti na visokom nivou i strpljivi kako bismo uzeli nešto iz te utakmice - izjavio je. 

Momčad se bori i s izostancima zbog žutih kartona. 

- Perić je morao izaći iz igre u Koprivnici, on neće biti u konkurenciji, Filipović je također upitan i vrlo vjerojatno ga nećemo imati, tako da će neki drugi igrači morati uskočiti. Leš odrađuje žute kartone - rekao je Carević. 

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Naglasio je kako je cilj skupiti što više bodova i da je svaka sljedeća utakmica od velike važnosti. 

- Svaka sljedeća utakmica je najvažnija. I ona prva u prvenstvu i ova pretposljednja. Ne želim da ni u jednoj utakmici izgledamo onako kako smo izgledali u Koprivnici. Gledamo da svaku sljedeću utakmicu budemo što bolji. Ostala su još dva koračića do odlaska na odmor, a ja želim da na taj odmor odemo sa stilom. I pojedinačno, i klupski. Važno mi je to, moramo biti sportaši do kraja i naći nekakvu osobnu motivaciju, izvući najbolje i najviše iz sebe i odigrati pošteno do kraja. I pokušati skupiti što više bodova. Na tablici smo svi blizu, i dalje možemo napraviti nekakav pomak, ostaviti Osijek iza sebe, biti siguran da nas ne mogu stići. Puno je tu uloga i moramo biti na razini - zaključio je. 

Utakmica je na rasporedu u subotu 16. svibnja s početkom u 16 sati, a prijenos je na kanalu MaxSport 1. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026