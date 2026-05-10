Kohorta je skandirala: 'Skinite dresove!'. Navijači su bijesni: 'Imate li licencu za drugu ligu?'

Nogometaši Osijeka izgubili su pred domaćom publikom na Opus Areni od Istre 1961 s 0-1 u 34. kolu HNL-a. Jedini gol na utakmici zabio je Smail Prevljak u 45. minuti. Tako su Osječani ostali na pretposljednjem, devetom mjestu s 32 boda. Samo pet bodova manje ima 'fenjeraš' Vukovar.

Osijek i Istra sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Drugi uzastopni poraz momčadi Tomislava Radotića nije dobro prošao među Kohortom koja je na kraju utakmice krenula skandirati navijačima 'Skinite dresove'. Ništa bolje nisu reagirali ni navijači na društvenim mrežama koji su ogorčeni novim porazom i igrom njihovih igrača.