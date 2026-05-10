OSIJEK - ISTRA 0-1 U 34. kolu HNL-a sastali su se Osijek i Istra, a domaćinima je trebala pobjeda kako bi osigurali ostanak u ligi. Nakon drugog uzastopnog poraza navijači su bijesni na društvenim mrežama
NAKON PORAZA OSIJEKA
Kohorta je skandirala: 'Skinite dresove!'. Navijači su bijesni: 'Imate li licencu za drugu ligu?'
Čitanje članka: 1 min
Nogometaši Osijeka izgubili su pred domaćom publikom na Opus Areni od Istre 1961 s 0-1 u 34. kolu HNL-a. Jedini gol na utakmici zabio je Smail Prevljak u 45. minuti. Tako su Osječani ostali na pretposljednjem, devetom mjestu s 32 boda. Samo pet bodova manje ima 'fenjeraš' Vukovar.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Drugi uzastopni poraz momčadi Tomislava Radotića nije dobro prošao među Kohortom koja je na kraju utakmice krenula skandirati navijačima 'Skinite dresove'. Ništa bolje nisu reagirali ni navijači na društvenim mrežama koji su ogorčeni novim porazom i igrom njihovih igrača.
- Kako ste brzi i ažurni na Facebooku da ste bar tako na terenu. Navijam svim srcem za Vukovar da ostane u ligi i da ispadnete
- Ovo se ne odnosi na klince iz prvog poluvremena. A ostali bi imali problem da nastupaju i u tvoje lice zvuči poznato.
- Nije loše barem ćemo moći na derbi u drugoj ligi u Bijelo Brdo gradskim autobusom
- Vukovar bar želju pokazao... valjda će uspjeti u ove dvije utakmice uzeti 6 bodova, pa da ispadne onaj koji je i najmanje zaslužio ostanak...
- Imate li licencu za drugu ligu? Pitam za prijatelja...
- Ovo su najgori igrači u povijesti Osijeka
- Koja sramota, jadnici!!!Ova Istra isto nikakva, ali mi smo najjadniji. Niste ni zaslužili ostati, Vukovar se bori
- Da vam Hajduk nije pustio u Splitu ispali bi!
- Agoniji nema kraja
- Lopta je okrugla, danas svi znaju igrat nogomet...
- Radotiću ti si drugoligaški trener,igrači su drugoligaški kalibar a i mi ćemo sa tribine biti drugoligaški navijači.
-
Samo jako! Sve ste bolji! Ima nade za vas....
- Treba posjetit trening objasnit im pravila igre koja se zove nogomet
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+