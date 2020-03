Čari Bjelorusije: Julio Cesar, pomoćni teren i 10 žutih...

Temperatura na kojoj i pingvini padaju u nesvijest i 22 neumoljiva nogometna ratnika na terenu u vrijeme kada nitko u Europi ne igra nogomet.

Najeli ste se za ručak, i onako punog želudca oko podne sjeli na kauč i upalili TV s namjerom da pogledate neku utakmicu. No većina liga je prekinuta zbog korona virusa i to je stvorilo problem. Što sada, zapitali ste se. Prebacili ste na SportKlub 1 kako bi pogledali barem neku snimku, ako ništa. A ono bjeloruska liga i to uživo!

Vitebsk i Gorodeja (1-0) odigrali su zanimljivu utakmicu na otvaranju bjeloruske prve lige. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su nogometaši obje momčadi pokazali da su im borilačke vještine čak i bolje od nogometnih. Vidjeli smo čak deset žutih kartona, a glavni sudac je žuti pokazivao prosječno nakon svakog trećeg prekršaja.

Foto: gorodeja

Vitebsk je poveo u 20. minuti autogolom Ignatenka koji je nespretno reagirao nakon jednog ubačaja iz kornera. Domaćini su bili bolji, a onda je Kalenčenko u samo tri minute poput najrutiniranijeg zadnjeg veznog skupio dva žuta kartona i dobio crveni. Donio je probleme svojoj momčadi, ali uspjeli su izvući pobjedu.

Ako ste se zapitali zašto se utakmica igrala na pomoćnom terenu kapaciteta 500 ljudi, iako je odmah pored glavni teren, odgovor je tu. Problem je taj što Bjelorusi baš i nisu naviknuli na veliku TV gledanost pa sukladno tome baš i nisu opremljeni kamerama. Imaju samo jednu kameru koja nije mogla pokriti glavni teren, pa su se odlučili igrati na pomoćnom. No organizatori nisu pazili baš na sve detalje, pa smo se tako tijekom prijenosa nekoliko puta susreli sa zidom. Naime, na desnoj strani tribine, prema korneru, nalazi se zid, a kamera nije mogla dalje od toga. Pa tako cijelu utakmicu nismo vidjeli desni korner na desnoj strani terena...

Inače, na istom stadionu, barem onom glavnom, nastupio je i Varteks 1999. godine u 1. kolu Intertoto Kupa. Varaždinci su tada pobijedili 2-1 golovima Miljenka Mumleka, a ukupnim rezultatom 4-3 su prošli dalje...

Bjelorusko prvenstvo je jedino koje se igra u Europi pa je velika vjerojatnost da im je za vikend gledanost jako porasla. Barem što se tiče Hrvatske...

Za Vitebsk je nastupio i Brazilac Julio Cesar. Ali ne golman, nego napadač. No svejedno, to ime budi veliki respekt...

Ručak je prošao, želudac vam je malo lakši, ali i dalje ste željni nogometa? Ne brinite, na SportKlubu 1 od 14 sati igraju Isloch i Neman, za novi šlager današnjeg dana...