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Carlo Ancelotti: Nećemo žuriti s Neymarom, dobro napreduje...

Piše HINA,
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Carlo Ancelotti: Nećemo žuriti s Neymarom, dobro napreduje...
Foto: Caean Couto/REUTERS

Želimo se natjecati s protivnicima, pokušati dati sve od sebe, naporno raditi. Svi znaju kakva su očekivanja od Brazila, rekao je Carlo Ancelotti

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Nećemo žuriti s Neymarovim oporavkom, poručio je izbornik Carlo Ancelotti po dolasku Brazila u Newark.

"Neymar je dobro, dobro napreduje, ne žuti nam se," komentirao je Ancelotti stanje Neymarove ozljede lista.

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Foto: Caean Couto/REUTERS

Ancelotti je poručio kako će Neymar biti spreman za "prvu ili drugu" utakmicu skupine C, dakle ili protiv Maroka ili protiv Haitija. U trećem kolu peterostuke svjetske prvake očekuje Škotska

"Želimo se natjecati s protivnicima, pokušati dati sve od sebe, naporno raditi. Svi znaju kakva su očekivanja od Brazila", ustvrdio je Ancelotti, dodajući da "nema favorita" za osvajanje turnira.

"Postoje neke jake momčadi i mislim da se Brazil može natjecati sa svima", dodao je.

Brazil je rekordnih pet puta bio svjetski prvak, no posljednju titulu osvojio je 2002.

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