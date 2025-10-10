Carlo Ancelotti probudio Brazil: 'Seleçao' utrpao pet komada Južnoj Koreji! Briljirali realovci

Brazilska nogometna reprezentacija razmontirala je Južnu Koreju 5-0 u prijateljskoj utakmici u Seoulu. Briljantno je odigrao "selecao" na pogon Realovog dvojca StartFragment Viníciusa Júniora i Rodryga. EndFragment

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Prvi je gol zabio 18-godišnji StartFragment Estêvão u 13. minuti, a na 0-2 povisuje Rodrygo u 41. Estêvão stiže do drugog gola u 47. minuti, a dvije minute kasnije opet zabija Rodrygo, ovog puta na asistenciju Viníciusa, koji se i sam upisao u strijelce u 77. minuti. EndFragment

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Podsjetimo, Brazilci su s petog mjesta u južnoameričkim kvalifikacijama osigurali nastup na Mundijalu iduće godine, a idući susret odigrat će protiv Japana 14. listopada.