Carlos Alcaraz: Čast je dijeliti teren s Novakom Đokovićem

Carlos Alcaraz osvojio je Australian Open pobjedom protiv Novaka Đokovića u četiri seta. Španjolac je izgubio prvi set, a onda preokrenuo i stigao do velike pobjede.

- Prvo, želim razgovarati o Novaku. Ono što radiš je zaista inspirativno. Čast mi je dijeliti svlačionicu, teren, s tobom - rekao je pa pohvalio svoj stručni tim.

- Nitko ne zna koliko smo naporno radili da osvojimo ovaj trofej. Ovo je i vaš trofej - rekao je Španjolac.

Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

S druge strane, Đoković je čestitao Alcarazu na trijumfu.

- Ono što si postigao najbolje se može opisati kao povijesno i legendarno. Tako si mlad, imaš još toliko vremena - baš kao i ja - rekao je srpski tenisač pa se našalio s Nadalom kojeg je vidio na tribinama.

- Jako je čudno vidjeti te gore, a ne ovdje. Bila mi je čast što si gledao ovo finale, hvala ti što si ovdje.

Foto: EDGAR SU/REUTERS

Đoković je pohvalio i publiku u Australiji.

- Nikad nisam doživio toliko naklonosti navijača ovdje - zaključio je Đoković.

Alcaraz je za ovu titulu zaradio 2.44 milijuna eura, Đoković 1-26 milijuna eura, ali novčana nagrada nije igrala nikakvu ulogu u ovom generacijskom sukobu. Španjolac je izjednačio njihov međusobni omjer na 5-5.