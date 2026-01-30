Obavijesti

ČUDESNI ŠPANJOLAC

Carlos Alcaraz izborio svoje prvo finale Australian Opena. Nakon pet sati borbe savladao Zvereva

Carlos Alcaraz izborio svoje prvo finale Australian Opena. Nakon pet sati borbe savladao Zvereva
Foto: Tingshu Wang

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz kvalificirao se u petak za svoje prvo finale Australian Opena nakon što je u polufinalnom meču, koji je trajao više od pet sati, pobijedio Nijemca trećeg tenisača svijeta Alexandera Zvereva sa 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5.

Dvadesetdvogodišnji Španjolac će se u nedjeljnom finalu za svoj sedmi Grand Slam naslov suočiti s pobjednikom susreta između drugog tenisača svijeta i dvostrukog branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera i četvrtog na ATP ljestvici srpskog tenisača Novaka Đokovića

Alcaraz je nastavio borbu, pobijedivši Zvereva u odlučujućem setu, te će nastojati oporaviti se za susret s Novakom Đokovićem ili Jannikom Sinnerom u nedjeljnom susretu za titulu, gdje bi mu pobjeda kompletirala set velikih trofeja.

Australian Open
Foto: Jaimi Joy

Španjolac je dobio prvi set nakon što je oduzeo servis Zverevu, koji je napravio dvostruku pogrešku, za 5-4. Alcaraz je nakon toga osvojio sljedeći gem bez izgubljenog poena i osvojio prvi set. I drugi je set pripao Alcarazu iako je Zverev poveo 5-2 nakon što je oduzeo servis španjolskom tenisaču. No Alcaraz je vratio servis i set je otišao u tie break u kojem je na kraju sa 7-5 opet bio bolji prvi tenisač svijeta. U trećem setu ni jedan ne gubi svoj početni udarac i odluka opet pada u tie breaku kojeg je  sa 7-3 dobio njemački tenisač. Španjolski tenisač se ozlijedio u trećem setu i jedva se mogao kretati, ali se nije predavao.

Izjednačena borba obilježila je i četvrti set u kojem je opet bolji bio Zverev, a odluka je pala u petom setu u kojem je Alcaraz, nakon što je odmah na početku izgubio svoj servis, napravio dva puta break.

Australian Open
Foto: Edgar Su

U meču je Alcaraz servirao 12 aseva, a Zverev 17. Alcaraz je imao 74 posto realiziranih poena na prvom servisu, dok je njemački tenisač imao 71. Španjoac je imao 78 winnersa i napravio je 58 neprisiljenih grešaka, a Zverev je imao 58 winnersa i 55 neprisiljene greške.

