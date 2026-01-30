Carlos Alcaraz izborio svoje prvo finale Australian Opena. Nakon pet sati borbe savladao Zvereva

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz kvalificirao se u petak za svoje prvo finale Australian Opena nakon što je u polufinalnom meču, koji je trajao više od pet sati, pobijedio Nijemca trećeg tenisača svijeta Alexandera Zvereva sa 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5.

Dvadesetdvogodišnji Španjolac će se u nedjeljnom finalu za svoj sedmi Grand Slam naslov suočiti s pobjednikom susreta između drugog tenisača svijeta i dvostrukog branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera i četvrtog na ATP ljestvici srpskog tenisača Novaka Đokovića.

Alcaraz je nastavio borbu, pobijedivši Zvereva u odlučujućem setu, te će nastojati oporaviti se za susret s Novakom Đokovićem ili Jannikom Sinnerom u nedjeljnom susretu za titulu, gdje bi mu pobjeda kompletirala set velikih trofeja.

Foto: Jaimi Joy

Španjolac je dobio prvi set nakon što je oduzeo servis Zverevu, koji je napravio dvostruku pogrešku, za 5-4. Alcaraz je nakon toga osvojio sljedeći gem bez izgubljenog poena i osvojio prvi set. I drugi je set pripao Alcarazu iako je Zverev poveo 5-2 nakon što je oduzeo servis španjolskom tenisaču. No Alcaraz je vratio servis i set je otišao u tie break u kojem je na kraju sa 7-5 opet bio bolji prvi tenisač svijeta. U trećem setu ni jedan ne gubi svoj početni udarac i odluka opet pada u tie breaku kojeg je sa 7-3 dobio njemački tenisač. Španjolski tenisač se ozlijedio u trećem setu i jedva se mogao kretati, ali se nije predavao.

Izjednačena borba obilježila je i četvrti set u kojem je opet bolji bio Zverev, a odluka je pala u petom setu u kojem je Alcaraz, nakon što je odmah na početku izgubio svoj servis, napravio dva puta break.

Foto: Edgar Su

U meču je Alcaraz servirao 12 aseva, a Zverev 17. Alcaraz je imao 74 posto realiziranih poena na prvom servisu, dok je njemački tenisač imao 71. Španjoac je imao 78 winnersa i napravio je 58 neprisiljenih grešaka, a Zverev je imao 58 winnersa i 55 neprisiljene greške.