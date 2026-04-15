Carlos Alcaraz se povukao s turnira u Barceloni zbog ozljede

Drugi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz povukao se s turnira u Barceloni zbog ozljede desnog zapešća, objavili su organizatori. Alcaraz se ozlijedio tijekom pobjede u prvom kolu nad Fincem Ottom Virtanenom sa 6-4, 6-2, ali je usprkos bolovima uspio završiti meč. U drugom kolu je trebao igrati protiv Čeha Tomaša Machača.

Čeh se tako bez borbe plasirao u četvrtfinale gdje će se suočiti s petim nositeljem Andreyjem Rublevom ili Lorenzom Sonegom.

- Nažalost, neću moći nastaviti na ovom turniru. Osjetio sam kako mi zglob popušta tijekom meča. Nakon testova, vidjeli smo da je ozljeda ozbiljnija nego što smo svi očekivali i moram slušati svoje tijelo. S velikom tugom moram ići kući kako bih što prije započeo oporavak sa svojim timom, liječnicima i fizioterapeutom te pokušao biti što zdraviji za turnire koji me očekuju - poručio je 22-godišnji Španjolac koji je dva puta slavio u Barceloni (2022, 2023), a lani je izgubio u finalu.

Alcaraz će nakon turnira u Barceloni izgubiti 280 bodova. Stoga će Jannik Sinner na Madrid Open stići kao svjetski broj jedan s prednošću od 390 bodova.

Očekuje se da će se Alcaraz vratiti u akciju u Madridu koji počinje 22. travnja.