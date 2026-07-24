Čarobnjak Fruk je još tu, ali što kad Rijeka ostane bez njega? Kek će tad biti u problemima

A što ćemo kada Toni Fruk ode, često se zapitaju navijači Rijeke. Pitanje je trenutka kada će se to dogoditi jer ponajbolji igrač HNL-a odavno je prerastao ovu razinu i polako je vrijeme došlo za iskorak u njegovoj karijeri, što je i sam najavio.

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- Sasvim normalan put. Ulazim u zadnju godinu ugovora, klub mora od nečeg živjeti i njima je prioritet da se transfer realizira. Dok god sam ovdje, dat ću sve za Rijeku - kazao je riječki čarobnjak.

Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske lige protiv Derry Cityja (1-0) još jednom je pokazala koliko Rijeka kronično ovisi o učinku svog najboljeg igrača, koji je u 139 nastupa zabio 39 golova. Samo prošle sezone je došao do 19, odvukao je klub do osmine finala Konferencijske lige, a godinu ranije i do dvostruke krune.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Propustio je većinu priprema zbog Svjetskog prvenstva i kratkog odmora, nije još u stopostotnoj formi, ali i opet je bio najbolji na terenu. Njegov gol u 52. minuti donio je Riječanima minimalnu prednost uoči uzvrata u Sjevernoj Irskoj. Rijeka se mučila protiv momčadi vrijedne tek četiri milijuna eura i to sa svojim najboljim igračem, a što će tek biti kada Fruk ode, tko će tada preuzeti klub na svoja leđa?

To je problem kojeg su čelnici Rijeke itekako svjesni. U momčadi takvog igrača nemaju, a jasno je, takav profil ne mogu si niti priuštiti na tržištu pa će se morati osloniti na unutarnje resurse i nadati se da će netko iz kadra jednog dana doći do ovakve razine. Jedan od igrača koji bi donekle mogao ući u njegovu ulogu je Niko Janković, koji je raskinuo posudbu sa Slovanom iz Bratislave i vratio se na Rujevicu. S Victorom Sanchezom nije bio u dobrim odnosima pa je otišao iz kluba, ali Matjaž Kek je inzistirao na njegovu povratku, svjestan koliko će značiti momčadi kada ode Fruk. No, nadomjestiti ovakvu klasu bit će moguće samo momčadskom igrom.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U prvoj minuti sudačke nadoknade, kada je izašao iz igre, više od pet tisuća navijača ustalo je i zapljeskalo mu. Bio je ovo možda i posljednji ples čarobnjaka na Rujevici. A kada se to i dogodi, jasno je da Rijeku čekaju teški dani jer ovakvog igrača gotovo je nemoguće zamijeniti. Njegove golove, driblinge, asistencije, ali i utjecaj na cijelu momčad...

Kronična boljka ove Rijeke su krilne pozicije i jasno je kako im trebaju klasična krila ako žele izboriti jesen u Europi i pokušati zagorčati život Dinamu i Hajduku u prvenstvu. Veznjaci Janković i Amer Gojak su protiv Derry Cityja igrali na krilu, Gabriel Rukavina dobio je priliku tek u nastavku, Samuele Vignato konstantno se muči s ozljedama i pitanje je kad će doći u top formu, a jasno je kako Kek ne računa na Legba i Morčiladzea.