Čarobnjak Fruk pokazao je da je spreman za ligu 'petice'! A Englez da je riječki jackpot...

Rujevičko grotlo odradilo je svoje, Rijeka je odigrala dostojno ove razine, ali nažalost, nije uspjela šokirati francuskog milijardera. Strasbourg je slavio (2-1) u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige i nosi prednost na uzvrat koji će se igrati 19. ožujka.

Pokretanje videa... 01:57 Gol na utakmici Vukovar - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gosti su poveli već u 1. minuti, zabio je Panichelli, Godo je povisio na 2-0 u 72. minuti, a jedini gol Rijeci Donio je Ante Majstorović četiri minute kasnije. Taman dovoljno da se hrvatski prvak ima čemu nadati uoči gostovanja u Francuskoj.

Žalit će za prilikama, ali ono što sigurno sve veseli u klubu je što su pokazali da se mogu nadigravati s momčadi vrijednom 300 milijuna eura. Hrabro i odlučno su im se suprotstavili, imali četiri velike prilike, ali nažalost, nisu uspjeli do pozitivnog rezultata. Pokazali su i navijači koliko im ovo znači, a igrači koliko cijene njihov huk jer dobrih pet, šest minuta stajali su ispred tribine i pljeskali im, jednostavno uživali u trenutku.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Baš i nije realno očekivati novo čudo, pogotovo s negativnim rezultatom uoči teškog gostovanja, ali Rijeka je ove sezone pokazala da je najjača kada ju se otpiše. Zašto ne bi u Strasbourgu presudili igrački američkog milijardera Todda Boehlyja?

Kako su igrali?

Martin Zlomislić (6) - Bio je na vjetrometini. Kod prvog gola je bio nemoćan, Francuzima su poništena i dva gola zbog minimalnog zaleđa, a pogodili su i prečku. Prvi udarac uoči drugog gola je obranio, ali na odbijancu nije mogao ništa. Kapetan se diže u formi i opet se iskazao s nekoliko sjajnih reakcija.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ante Oreč (6) - On nikada neće napustiti teren čistog dresa. Izuzetno borben, požrtvovan, tip igrača kakve navijači obožavaju. Odradio je vrlo dobar posao na desnoj strani, hrvao se s opasnim Encisom i čak je imao nekoliko prodora koji su rezultirali ubačajima u šesnaesterac, ali nažalost, njegovi suigrači to nisu znali iskoristiti.

Ante Majstorović (6,5) - Nije ovo bila njegova najbolja obrambena partija. Nije najbolje reagirao kod drugog gola, ispadao je, ali iskupio se sjajnim golom glavom i donio Rijeci nadu da ipak može do čuda protiv momčadi vrijedne 300 milijuna eura.

Stjepan Radeljić (6) - S impozantnom staturom od dva metra imao je velikih problema s hitrim i eksplozivnim gostima. Pogriješio je kod gola u prvoj minuti, Panichelli mu je pobjegao iza leđa i lakoćom matirao Zlomislića. Dobru minutu se raspravljao s kolegom Majstorovićem tko je krivac, no bilo je jasno da je bh. reprezentativac zakazao. I desetak minuta kasnije opet ista stvar, njegovu tromost iskoristio je brzonogi Panichelli koji je protrčao, izašao sam na Zlomislića, lobao ga i promašio cijeli gol. Pomalo izgubljen na početku, ali uspio je u nastavku stabilizirati obranu i to je puno bolje izgledalo. Zamalo je postao i heroj, no u drugom poluvremenu promašio je izglednu priliku glavom nakon ubačaja iz kornera.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mladen Devetak (6) - Ovaj put se orijentirao više na obrambeni dio, ali nije pomoglo jer Guela Doué, brat zvijezde PSG-a Desirea, radio mu je velike probleme. Ispadao je srpski nogometaš na svojoj lijevoj strani, trudio se i pokušao to nadoknaditi borbenošću, ali na ovakvoj razini osjeti se manjak hitrine.

Merveil Ndockyt (6) - I ovaj put je ordinirao na desnom krilu. Motoričan i neugodan za protivnika u polukontri, ali nekad kao da ga lopta iznenadi kada je pred golom pa ne reagira najbolje. Tome smo svjedočili i večeras. No, igrač koji zrači pozitivnim stavom i energijom i puno znači momčadi.

Alfonso Barco (6,5) - Peruanac je igrač za kakvim vapi svaki trener. Njegovi potezi ne plijene ljepotom i ne diže navijače na noge, ali on je taj koji će odraditi prljavi posao. Čovjek od zadatka. U prvom dijelu, zajedno s cijelim veznim redom, nije se mogao nametnuti protiv Francuza. Trebalo mu je da se navikne na takav ritam jer s takvim nečim ne susreće se u HNL-u. Razbio je nekoliko suparničkih kontri i slao dijagonale za Adu-Adjeija. Još jedno pozitivno iznenađenje riječke struke koja ga je dovela zimus iz ekvadorskog Emeleca.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tiago Dantas (6,5) - Došao je na početku sezone kao veliko pojačanje i u drugom dijelu sezone pokazao kakva se magija krije u njegovim nogama. Dirigira igrom Rijeke, u tom segmentu rasteretio je Fruka. Počeo je i zabijati, večeras je bio samozatajan, teško je dolazio do izražaja pored francuskog veznog reda, no ukazao se u najbitnijem trenutku. Njegova lopta s očima proradila je u 76. minuti kada je iz slobodnog udarca asistirao Majstoroviću.

Amer Gojak (6) - Victor Sanchez ga izuzetno cijeni jer će pokriti na terenu što god se traži od njega. Voljan moment nikada nije upitan, lijepo je kombinirao s Frukom na lijevoj strani, ali u većini utakmice podredio se momčadi i posvetio se obrambenim zadacima.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Daniel Adu-Adjei (6,5) - Kakav je samo jackpot Rijeka izvukla njegovim dolaskom. Zabio je ove sezone četiri gola u Konferencijskoj ligi, a večeras je mogao barem jedan. Velika šteta, da je uspio, njegova momčad možda bi i došla do pozitivnog rezultata. U drugom poluvremenu vukao je loptu u kontru, stao na rubu šesnaesterca i gađao desni kut, ali lopta je prošla pored gola. Nekoliko minuta kasnije dobio je loptu na desnoj strani, driblingom se riješio čuvara i izašao sam na golmana Pendersa, no obranio je njegov pokušaj. Na stranu promašaji, igrač na kojem će klub zaraditi obilate eure...

Toni Fruk (7) - Ako je to itko i dvojio, ova utakmica pokazala je da je prerastao HNL i da je spreman svakog tjedna igrati utakmice protiv ovakvih protivnika. Toliko lagan, probojan, dominantan i vješt s loptom, pa i na ovoj razini, jednostavno ga je užitak gledati. Nepredvidljiv za protivnika, nikad ne znate kada će izbaciti neki trik iz rukava. Situacija prva: Dvojica igrača pritisnula su ga uz kut igrališta, bio je u naizgled bezizlaznoj situaciji, ali uvijek nađe rješenje. Napravio je varku tijelom, okrenuo se i majstorski prošao. Situacija druga: Prima loptu, jedan mu je na leđima, drugi mu ulazi u tijelo, no vara obojicu i petom proigrava Gojaka. Klasa. No, znaju i Francuzi tko je Toni Fruk pa su se prilijepili za njega, ali uspio je i u takvim okolnostima nekoliko puta opasno zapucati. Najbolja je bila prilika iz prvog dijela kada je gađao prvi kut, no golman Strasbourga je obranio. Kao i u završnici utakmice, kada se izvukao na lijevu stranu pa pucao u donji desni kut. Nije uspio večeras zabiti, ali vjerujemo da će pregršt ovakvih utakmica odigrati u karijeri. Da je spreman za Ligu peticu, pokazao je to brojnim skautima koji su bili na Rujevici.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dejan Petrovič (6) ušao u 66. minuti umjesto Ndockyta - Donio Rijeci stabilnost, energiju i čvrstinu u drugom poluvremenu. Momčad je s njim prodisala, preuzela kontrolu nad loptom i praktičkim dominirala u posljednjih pola sata.

Duje Čop (6) ušao u 66. minuti umjesto Gojaka - Koliko je samo malo nedostajalo da onaj njegov pokušaj iz slobodnjaka odsjedne u lijevim rašljama... Njegovim ulaskom kao da je Fruk prodisao u drugom dijelu, borio se s Francuzima, odvlačio i otvarao prostor. Radio sve ono što se i očekuje od tako iskusnog i kvalitetnog centarfora.

Ante Matej Jurić ušao u 74. minuti umjesto Adu-Adjeija - Nedovoljno za ocjenu

Justas Lasickas ušao u 74. minuti umjesto Devetka - Nedovoljno za ocjenu