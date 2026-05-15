SAVLADAO DOMAĆEG PREDSTAVNIKA

Casper Ruud prvi finalist Rima

Piše HINA,
Foto: Ciro De Luca

Norveški tenisač Casper Ruud prvi je finalist zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Rimu, u polufinalu je iznimno jednostavno svladao talijanskog igrača Luciana Darderija sa 6-1, 6-1

Ruud je za samo jedan sat i pet minuta svladao najugodnije iznenađenje ovogodišnjeg rimskog turnira. Darderi je prethodno u dva maratonska i sjajna meča pobijedio Nijemca Zvereva i Španjolca Jodara.

Sjajni Sinner srušio Đokovićev rekord i ušao u polufinale Rima

Polufinalni ogled je Ruud otvorio s 4-1 kada je kiša na duže vrijeme prekinula meč. U nastavku se ništa nije promijenilo već je Norvežanin dominirao, a Darderi je uz mnogo umora na licu statirao i bez ikakvog otpora upisao poraz. U posljednja tri gema Darderi je odigrao tek nešto bolje, ali tada je već bilo kasno za nešto konkretnije u ovom meču.

U finalu će Ruud igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner i ruski igrač Danil Medvjedev.

Hačanov ga zaustavio, ali banka se napunila: Evo koliko je Dino Prižmić zaradio turnirom života

Lovit će 27-godišnji Ruud pritom 15. ATP titulu u karijeri, s tim da ove godine još nije osvojio niti jedan turnir. Od četrnaest osvojenih turnira Ruud ih je dvanaest osvojio na zemljanoj podlozi.

