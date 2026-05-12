Hačanov ga zaustavio, ali banka se napunila: Evo koliko je Dino Prižmić zaradio turnirom života

Dino Prižmić (20) napisao je najljepšu stranicu karijere na Masters 1000 turniru u Rimu, no bajka je završila u osmini finala. Mladi Splićanin krenuo je iz kvalifikacija, srušio je Novaka Đokovića i Uga Humberta te postao prvi hrvatski tenisač koji se plasirao u tu fazu Masters 1000 turnira u pojedinačnoj konkurenciji u talijanskoj prijestolnici, a zaustavila ga je tek rutina i iskustvo Karena Hačanova (29).

Rus je dominirao od prve lopte i uzeo je prvi set 6-1 i gotovo bez otpora. Drugi set donio je više drame, Prižmić je poveo breakom, no Hačanov ga je odmah vratio. Set je otišao u tie-break u kojem je Prižmić imao mini-break, ali je Hačanov preuzeo kontrolu i pobijedio 7-2. Iskoristio je prvu meč-loptu i plasirao se u četvrtfinale.

Unatoč ispadanju, Prižmić se s Foro Italica vraća s punim džepom. Dino je ulaskom u osminu finala zaradio 92.470 eura, daleko više od iznosa predviđenih za ranija kola. Prvo kolo donosi 21.285 eura, drugo 31.585, a treće 54.110 eura.

Prije rimskog turnira Dino je prešao i granicu od milijun dolara ukupne zarade od nagrada u karijeri, a s ovim bi uspjehom ona trebala biti oko milijun eura. Bodovi koje je skupio u Rimu dodatno će ga pogurnuti na ATP ljestvici. Od ponedjeljka je 68. tenisač svijeta, što mu je renking karijere, napredovao je 11 pozicija.